"JA SAM UZNEMIREN"... Novak Đoković odgovorio Arini Sabalenki! (FOTO)
NIJE dugo Novaku Đokoviću trebalo da odgovori nakon što je Arina Sabalenka savladala Viktoriju Mboko i dobila 20. uzastopni taj-brejk.
Ona je tako skinula sa trona Novaka Đokovića koji je do danas važio za kralja taj-brejkova.
Time je srušila rekord koji je držao Đoković, koji je dugo važio za "kralja 13. gema".
Sada, kada je srušen, reagovao je na objavu Rolan Garosa, koji je podelio ovaj podvig Sabalenke.
- Arina Sabalenka je najdominantnija u taj-brejkovima, ona je oborila jedan od rekorda koji drži Novak Đoković, stoji u objavi Rolan Garosa, na šta je reagovao Đoković:
- Ja sam uznemiren sada, kratko je napisao Novak, naravno, u šali.
