OGLASILA SE ER SRBIJA: Uvodi se velika promena

OD PETOG maja 2026. godine, Er Srbija će prelaziti na novi terminal na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi - frankfurtskom aerodromu (FRA).

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Umesto dosadašnjih terminala, svi odlasci i dolasci Er Srbije biće prebačeni na Terminal 3, što predstavlja jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko godina. Avio-kompanija je obaveštenje objavila kako bi putnici imali dovoljno vremena da se pripreme i izbegnu zabune i kašnjenja.

U saopštenju Er Srbije piše: „Na aerodromu Frankfurt (FRA) Er Srbija će za dolaske i odlaske koristiti Terminal 3, počev od 05. maja 2026. godine.“

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

OD TIHE DO GENERACIJE Z - FILIPOVIĆ NA 9:45 OTKRIVA fenomen koji se dešava u velikom broju kompanija

www.youtube.com/watch?v=Va39vU15Y7A