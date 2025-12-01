Ekonomija

OGLASILA SE ER SRBIJA: Uvodi se velika promena

P. Đurđević

01. 12. 2025. u 16:25

OD PETOG maja 2026. godine, Er Srbija će prelaziti na novi terminal na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi - frankfurtskom aerodromu (FRA).

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Umesto dosadašnjih terminala, svi odlasci i dolasci Er Srbije biće prebačeni na Terminal 3, što predstavlja jednu od najvećih promena u poslednjih nekoliko godina. Avio-kompanija je obaveštenje objavila kako bi putnici imali dovoljno vremena da se pripreme i izbegnu zabune i kašnjenja.

U saopštenju Er Srbije piše: „Na aerodromu Frankfurt (FRA) Er Srbija će za dolaske i odlaske koristiti Terminal 3, počev od 05. maja 2026. godine.“

