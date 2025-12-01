53 DANA NI KAP NAFTE NE STIŽE U SRBIJU: Građani nisu osetili nikakve probleme - država pokazala stabilnost

DANAS je 53. dan od kad su na snazi američke sankcije koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije.

Rafinerija Pančevo / Foto Z. Jovanović

Hrvati su istog trenutka prekinuli dotok nafte Srbiji i od tada JANAF nije isporučio ni kap.

S druge strane, građani Srbije ni jednog trenutka nisu to osetili.

Država je pokazala da se pripremila i da je sposobna da se izbori sa ovakvim situacijama.

Vučić: Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko Naftne industrije Srbije, ali da ih sutra očekuje važan sastanak.

- Nemam nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je predsednik Vučić u selu Tolić kod Mionice.

"NIS najvažnija tema"

Predsednik je juče, govoreći za Informer televiziju, rekao da je NIS najvažnija tema u zemlji.

- Prosto, Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su početkom oktobra prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz kompanije, i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena pošto su krenule sankcije, nijedna kap nam nije stigla kroz taj naftovod - kazao je on.

Predsednik je istakao da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke i dovođenja same kompanije do stečaja.