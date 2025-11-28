"OFAK BI DONEO POZITIVNU ODLUKU, ČEKA SE STEJT DEPARTMENT" Vučić o situaciji sa NIS-om - Pozicija teška, ali građani nemaju razloga za brigu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić juče je boravio u Subotici, gde je sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom primio nagradu koju dodeljuje Fondacija "Ištvan Pastor". Predsednik Vučić izjavio je da ima saznanja da bi OFAK mogao da donese pozitivnu odluku po pitanju davanja licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, ali da se čeka odluka Stejt departmenta.

Foto: Tanjug

- Te odluke još nema. To nas dovodi u izuzetno tešku poziciju, na koju smo mi pripremljeni. Nismo joj se nadali, očekivali smo i nadali smo se nečemu drugom, ali pripremljeni smo i građani ne moraju da brinu - rekao je Vučić u izjavi za medije nakon što mu je u Gradskoj kući u Subotici dodeljene nagrade Fondacije "Ištvan Pastor".

Na pitanje novinara kako se Srbija priprema za slučaj da pančevačka rafinerija prestane sa radom, Vučić je rekao da u subotu ili nedelju očekuje da rafinerija izađe iz tzv. tople cirkulacije.

- Tada će verovatno morati da se zatvara rafinerija. Do sada nismo dobili signal da ćemo licencu da dobijemo iz USA. Ako se to desi, biće nam potrebno, u najboljem slučaju, da danonoćno radimo od dana dobijanja licence, 15 do 16 dana, da bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata i da bi prvi dizel izašao iz rafinerije - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da država preduzima sve mere kako bi obezbedila dovoljno energenata i to u saradnji sa mađarskim partnerima.

- Komplikovane su to procedure, da vam ne objašnjavam, sa našim lukama, dolazak njihovih barži, brodova, kompanija i naravno reč je o naftnim derivatima koje ćemo da uvozimo u većoj količini, da bismo mogli da izdržimo do trenutka potpunog preuzimanja i obnavljanja rada rafinerije - rekao je Vučić.

On je naglasio da je Srbija od Amerikanaca tražila dovoljno vremena kako bi ruskom vlasniku ponudila poštene uslove za prodaju kapitala uz garanciju da će sve biti obavljeno u skladu sa onim što su Amerikanci tražili.

- Ako vam to nije dosta, onda se plašim da su neke druge stvari iza svega. U svakom slučaju građani Srbije i zahvaljujući našim mađarskim prijateljima, nemaju razloga da brinu. Obezbedićemo punu snabdevenost našeg stanovništva i naših kompanija - rekao je predsednik Srbije.

Foto: Tanjug

Orban o NIS-u

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je juče da Rafinerija u Pančevu pripada Srbiji i da će Srbi odlučivati šta će se dešavati sa njom i dodao da će Mađarska rado učestvovati u tome i da stoji na raspolaganju Srbiji.

Orban je to rekao odgovarajući na pitanje novinara u Subotici da prokomentariše to što je na Rojtersu izašla vest da je njegov šef kabineta rekao da postoji mogućnost da mađarski MOL kupi deo NIS-a.

- Što se tiče Rafinerije, ona pripada Srbima i u Rafineriji će se dešavati ono što Srbi budu odlučili. I mi u tome ćemo rado učestvovati. To je isključivo vaša odluka, mi vam stojimo na raspolaganju - kazao je Orban.

Kako je rekao, rešenja problema koji će nastati sutra moraju se pripremiti "za prekosutra". U tom kontekstu je dodao da su se odlučili za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije, jer gasovod već postoji između dve države.

- Odlučili smo se za izgradnju naftovoda, jer onda raspoloživu količinu nafte možemo prebaciti ovde, a kako se menja svet i protok može da menja pravac. Na gasovodu smo prvo davali mi Srbiji gas, a sad se situacija promenila i mi iz južnog pravca gas dobijamo upravo od vas. Sa energetske strane, ta infrastruktura je potpuno izgrađena - kazao je Orban.

Kako je dodao, upravo zbog toga, nakon sednice vlade, Mađarska je donela odluku da ubrza izgradnju naftovoda.

- Ne interesuje nas teška situacija. To će biti isključivo izrazito državna investicija, izgradićemo taj naftovod, jer ćemo dugoročno živeti zajedno - kazao je Orban.

Na pitanje da li je u Beloj kući razgovarao i o Srbiji, odnosno da li je američki predsednik Donald Tramp pominjao Srbiju, pošto je rekao da postoji još jedna država koja je bila ugrožena sankcijama pored Mađarske, Orban je kazao da kada god govori o Srbiji, to čini u konsultaciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Ono što se tiče Srbije, govorim samo ono za šta imam dozvolu Srbije. Tako smo i tom prilikom uradili - dodao je Orban.

ZVANIČNA POTVRDA IZ MAĐARSKE MOL pregovara o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je juče šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš. On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters. Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.