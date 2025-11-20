"U TOKU RAZGOVORI SA TRI KOMPANIJE" Vučić o NIS-u: Obavestićemo vas u narednih 48 sati

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se medijima, nakon što je prisustvovao regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", govorio je o Nis - u.

- Pošto slušam ljude koji nešto kritikuju svakog dana, a ni samo ni zanju šta kritikuju. NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije 56 posto. Rusi su vlasnici, ne mi, i ne zahvaljujući meni i bilo kome iz mog okruženja, već zahvaljujući blokaderima koji su to prodali 2008. kao jedan od najznačajnijih resursa, i to u trenutku kada smo imali značajno neiskorišćena nalazišta nafte. Pitam se svakog dana, šta od nas tražite? Amerikanci uvedu sankcije, devet meseci na moje molbe oni su to pomerali. Unapred sam vam najavio kada pomeranja više neće biti, jer su ti odnosi došli do takvih granica.

Od geopolitike sve postaje geobiznis. U svemu tome mi smo mali, ali u ovom slučaju ni krivi ni dužni, kao Srbija, a posebno ne kao rukovodstvo Srbije, jer nismo učestvovali ni u prodaji, ni u kupovini. Trudite se i borite danonoćno da bismo obezbedili dovoljno goriva i normalan život. Danas je 41 dan od kada su sankcije uvedene i niko od vas nije osetio da mi ne dobijamo naftu od JANAF-a. Je li neko rekao - imamo rukovodstvo koje je sve obezbedilo unapred, jer smo bili odgovorni? Šta je to što stvarno zameraju? Kažu našim parama uzeće neko drugi. Ako neko drugi kupi, uzeće svojim parama, a ne našim. Ali to je ruski izbor. Da li sam ja tužan, nisam tužan, imamo li mi dovoljno novca, neću o tome da govorim. Ali je suština da pregovaraju sa nekim drugim.

Ja znam za tri partnera sa kojima pregovaraju. Kažu - niste se trudili devet meseci. Sram vas bilo. Pretrpeo sam napade iz celog sveta, dva puta sam išao da se vidim sa Putinom, nema ko mi na kičmu nije stao, nema ko se nije iživljavao. Juče sam imao razne razgovore sa Amerikancima. A šta ste vi radili? Proklinjali mi porodicu i govorili gluposti kako će neko drugi našim parama da kupi nešto za sebe. To je toliko glupo, da nemam reči - navodi Vučić.

- Da su naše pare, mi bismo se time hvalili i to bi postalo naše. To je mnogo para. Ništa još nije gotovo. Postoji samo želja ruskih vlasnika da svoj udeo prodaju. I znamo da su u toku razgovori sa više kompanija, tri, koliko ja znam. Svi će videti čiji su novci i ko je vlasnik. Vidi kako polaze od sebe, oni su za šaku dolara uništavali naše oružje, oruđe, naše armiju, ne bi li ostali dan duže na vlasti. Oni ništa ne razumeju. Četrdeset i koji dan vi niste videli da kap nafte nije došla do Srbije.

I još nam Rafinerija nije zatvorena i još nam na pumpama nema nikakvog problema. Neko je morao da radi za to, neki drugi nisu. U pitanju je ogroman novac, super neko drugi hoće da uloži, to pokazuje da je Srbija dobra zemlja za ulaganje. Nemamo problem sa tim. Što se nas tiče biće apsolutno transparentno, sve u dinar će svako da zna.

Zamislite tu glupost da mi nekom drugom dajemo pare, da neko bude vlasnik, a taj neko hiljadu puta bogatiji od nas. Samo mi tu logiku objasnite. Naravno da nema logike. Sad nama ističe vreme, u naredna 2-3 dana moramo da razgovaramo sa Amerikancima, lično ću moliti sve da nam pomognu da dobijemo licencu, da bi nam Rafinerija radila. Hoću li uspeti ili ne, videćemo. Ja ću da se trudim, radim, borim. Obavestićemo vas u narednih 48 sati - kazao je predsednik.