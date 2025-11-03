NEMAČKI vicekancelar Lars Klingbajl pozvao je na potpunu obustavu isporuka ruskog čelika u zemlje Evropske unije.

Foto: Shutterstock

Diplomata je izrazio nezadovoljstvo time što sankcije još uvek ne pogađaju ruske čelične blokove koji se prerađuju u EU i dodao da radnicima čeličana nije lako objasniti zašto tržište ostaje otvoreno za Rusiju.

Kancelar Nemačke Fridrih Merc će se 6. novembra u federalnoj kancelariji sastati sa članovima savezne vlade, predsednicima pokrajinskih vlada i direktorima čeličana. Na sastanku će se razmatrati podrška industriji i prevazilaženja krize.

Uvoz ruskog gvožđa i čelika od strane Evropske unije u julu dostigao je 175,4 miliona evra, što je za 23 odsto manje nego prošle godine, a za dva odsto više nego u junu. Približno za isti iznos, skoro 22 odsto na godišnjem nivou, smanjena je kupovina ruskog aluminijuma – na 60,6 miliona evra. U poređenju sa prethodnim mesecom, smanjenje je iznosilo 27 odsto.

Nemačka ekonomija trenutno doživljava pad, između ostalog zbog visokih cena energenata usled prekida isporuka gasa iz Rusije. BDP najveće ekonomije Evrope u 2024. godini smanjen je za 0,2 odsto, što je drugi uzastopni godišnji pad, pokazuju podaci Savezne statističke uprave. Situacija da se pad beleži dve godine zaredom javlja se prvi put od 2002-2003. godine.

Podsetimo, Savet Evropske unije je u ponedeljak odobrio postepeno ukidanje uvoza gasa iz Rusije od 1. januara 2026. godine na osnovu predloga Evropske komisije, uz zadržavanje prelaznog perioda za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine. Savet EU takođe želi da zabrani uvoz ruske nafte od 1. januara 2028. godine. Ova odluka još uvek nije usaglašena sa Evropskim parlamentom.

U Rusiji su više puta izjavili da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od kupovine ruskih energenata, jer je time zapao u novu, još jaču zavisnost, uzrokovanu višim cenama. Moskva je više puta isticala da oni koji su odbili ruske resurse ipak nastavljaju da ih kupuju preko posrednika, ali skuplje.

(Sputnjik)