TRAMP RAZOČAO MAĐARE: Nisam odobrio Orbanu izuzeće od američkih sankcija ruskoj nafti

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je mađarski premijer Viktor Orban zatražio od Sjedinjenih Američkih Država izuzeće od sankcija zbog kupovine ruske nafte, ali da SAD to nisu odobrile.

Foto: Tanjug

-Tražio je izuzeće. Nismo mu ga odobrili, ali jeste, da, Viktor, moj prijatelj, tražio je izuzeće, rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu Er Fors Uvan (Air Force One).

CNN je ranije preneo da će se dvojica lidera sastati sledeće nedelje, samo nekoliko sedmica nakon što je otkazan planirani susret u Budimpešti između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Prošle nedelje, SAD su prvi put u Trampovom drugom mandatu uvele sankcije Rusiji, usmerene na ruske naftne kompanije.

Orban je rekao da je razgovarao sa mađarskom naftnom i gasnom kompanijom o toj temi i da Mađarska radi na načinu da "zaobiđe" američke sankcije.

Mađarski premijer je rekao i da planira da zatraži od američkog predsednika Donalda Trampa da izuzme Mađarsku od novih američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil. Prema njegovim rečima, energetska zavisnost Mađarske i nedostatak pristupa moru čine je izuzetno ranjivom.

Američke sankcije usledile su samo nekoliko dana nakon što je izbio požar u glavnoj rafineriji na Dunavu u vlasništvu mađarske naftne grupe MOL, primoravajući postrojenje da radi sa smanjenim kapacitetom, dodatno ugrožavajući već krhku situaciju sa gorivom u Mađarskoj.

Orban se pozvao i na slučaj Nemačke, koja je prethodno obezbedila izuzeće od američkih sankcija za nemačku imovinu Rosnjefta, koji poseduje kontrolni udeo u rafineriji Švet.

Rojters je preneo da je Vašington odobrio izuzeće jer ta rafinerija više nije pod ruskom kontrolom.

(Tanjug)

