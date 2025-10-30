MESAROVIĆ U POSETI MIONICI: Posetila fabriku vode, obišla radove na asfaltiranju puta u Berkovcu, razgovarala sa privrednicima i

POTPREDSEDNIK Vlade Srbije i ministar privrede Adrijana Mesarović obilazi Opštinu Mionica, gde je posetila fabriku mineralne vode i gaziranih pića “Mioni” i razgovarala sa predstavnicima fabrike i zaposlenima.

Foto: Ministarstvo privrede

-Trenutno ima 103 zaposlena, a po osnovu ugovora Ministarstva privrede bila je obaveza zapošljavanja 30 lica. Za nas je posebno važno da u ovako jednoj maloj opštini poslodavac sa 103 zaposlena lica održava prosečnu platu od 1.000 evra. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko zaposlenih, koji su izrazili zadovoljstvo i uslovima rada i platom koja je za Opštinu Mionica od posebnog značaja- istakla je ministarka.

Ona dalje navodi da ova fabrika mora dalje da širi svoje proizvodne kapacitete, imajući u vidu da je sada ukupan potencijal 500 miliona litara godišnje.

-Trenutna proizvodnja tokom godine je 150 miliona litara. Treba da iskoristimo resto od 350 miliona litara i da ih mi kao država podržimo. Ja sam pozvala i menadžment kompanije da sa nama aktivno učestvuju na biznis forumima koje organizujemo i širom regiona. Ovo je proizvod koji cenovno možda nije konkurentan za neka velika tržišta koja su udaljena od naše zemlje, poput kineskog, ali da kada je u pitanju Severna Makedonija, Republika Srpska, region, na taj način im damo vetar u leđa - rekla je Mesarović.

Potpredsednica Vlade se zahvalila i na posvećenom radu, kao i na tome što su kao kompanija društveno odgovorni.

-Predsednik opštine je to posebno istakao. Država je partner i ovom preduzeću. Ponosna sam što sam danas videla nasmejana lica u proizvodnji- zaključila je svoj obilazak "Mioni" fabrike ministarka.

Asfaltiranje puta u Berkovcu

Ministarka je obišla radove na asfaltiranju puta u Berkovcu u opštini Mionica gde je razgovarala sa građanima.

-Ministarstvo privrede je po osnovu već zaključenog ugovora sa Opštinom Mionica u realizaciji jednog značajnog projekta, odnosno, gradimo saobraćajnu površinu od preko kilometar. Opština se obratila državi za pomoć za izgradnju poslednjih 2 miliona, u vrednosti od 20 miliona dinara. Na inicijativu našeg predsednika Vučića u saradnji sa predsednikom opštine verujem da ćemo u novembru potpisati svečani ugovor, čime će Vlada opredeliti sredstva Mionici za realizaciju ovog projekta. Tu vest smo podelili sa divnim ljudima iz Mionice, koji su tu vest prihvatili sa velikom radošću. Ponosni smo na ono što radimo u Mionici. Dogovorili smo se da preostali kilometar opština izradi potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, obrati se ministarstvu i mi smo unapred rekli da ćemo podržati. Dolazimo do 31 milion vrednosti koje će Ministarstvo privrede uložiti u ove deonice - rekla je Mesarović.

Predsednik Opštine Mionica Boban Janković smatra da će ovaj put poboljšati kvalitet života u selu Berkovac.

-Ovo nije samo investicija u put, već u sve ljude ovde. Najvažnije je da se ovaj put završi. Ovaj krak ima 110 ljudi. To su velike porodice, sa velikim brojem dece. To je nešto što život znači za ovaj kraj. Ovo selo ima 29 domaćinstava i 17 dece - naveo je Janković.

Razgovor sa privrednicima

Ministarka Mesarović je održala sastanak sa gradonačelnikom Niša Dragoslavom Pavlovićem i predstavnicima izvođača radova i nadzornim organima, u vezi sa praćenjem dinamike izvođenja radova na projektu ,,Regulacija – uređenje korita Suvodolskog potoka” u Nišu.

-Ministarstvo privrede nastavlja da podržava lokalne samouprave i projekte koji za cilj imaju infrastrukturno uređenje industrijskih zona, kako bismo obezbedili još bolje uslove za privlačenje investitora, a sve u skladu sa politikom našeg predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - rekla je Mesarović.

