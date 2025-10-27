PEČENJE PRAZNI NOVČANIK UOČI SEZONE SLAVA: Cene prasetine i jagnjetine zasad malo više nego lane u ovo vreme

VEĆINA pečenjara širom Srbije već je zasuta narudžbinama za predstojeće slave, a negde se meso s ražnja već rezerviše i za Aranđelovdam

Zasad su cene nešto više nego lane u oktobru, ali se značajnije poskupljenje očekuje upravo uoči 21. novembra.

Trenutno se kilogram prasetine prodaje uglavnom od 1.800 do 2.500 dinara, a negde dostiže i 2.900 dinara. Jagnjetina najčešće košta od 2.500 do 3.000, dok u pojedinim pečenjarama ide i do 3.700 dinara. Što se tiče žive vage, veliki je raspon cena u različitim delovima Srbije, pa tako za kilogram prasadi treba izdvojiti od 300 do 450 dinara, a jagnjad se prodaje od 450 do 650 dinara.

U nekim krajevima se sada više građana odlučuje za uslužno pečenje nego što je to bio slučaj ranije - računica pokazuje da im je to isplativije, jer su prasići ove godine jeftiniji.

U Beogradu cene pečenja variraju, za kilogram prasećeg treba izdvojiti od 2.000 do 2.900 dinar, a jagnjeće košta od 3.000 dinara do 3.700.

Nekoliko uslužnih pečenjara u Zrenjaninu odavno je zaključilo spisak narudžbina za predstojeći talas praznika. Cene su manje-više ustaljene, kilogram prasećeg pečenja je 2.300, a jagnjećeg 2.800 dinara. Ponuda žive vage je ograničena, a cene se kreću od 380 do 400 dinara za kilogram prasećeg mesa i 500 do 550 dinara za jagnjeće.

Vlasnici pečenjara u Kikindi trljaju ruke pred sezonu. Količine pečenja, kao i uslužno pečenje mesa moraju se rezervisati najmanje 15 dana ranije. Vlasnik jedne pečenjare Željko Rašević navodi da se količinski poručuje isto kao i lane, ali je ove godine više uslužnog pečenja, a razlog je jasan - prasići su jeftiniji.

- Ponuda prasića je velika, mnogo veća nego jaganjaca i zbog toga će više građana doneti sveže mesona pečenje - objašnjava naš sagovornik.

Cena žive vage prasića je 400 dinara po kilogramu, dok su jaganjci 100 dinara skuplji. to znači da za 10.000 može da se kupi prase od 25 kilograma i još se 3.000 dinara plati usluga pečenja. Gotovo praseće pečenje košta 2000,a jagnjeće 2500, mada su cene vrlo promenljive.

U Novom Sadu su cene trenutno stabilne i neznatno više nego lane, ali se zato već pred Aranđelovdan očekuje poskupljenje.

- Taj skok cena će potrajati sve do Svetog Jovana, posle koga, po pravilu sledi pojeftinjenje - objašnjavaju sagovornici.

Kilogram žive vage prasadi u Novom Sadu i okolini trenutno košta od 370 do 450 dinara, a jagnjadi od 550 do 650 dinara. Usluga pečenja zavisi od kilaže i kreće se od 3.000 do 4.000 dinara. Ako mušterija traži "uređeno" odnosno sečeno meso, ta usluga košta 1.300 dinara po kilogramu jaganjetine, a 750 do 800 za kilogram prasetine.

Nišlije izbacile uslugu NIŠLIJE pečenje uglavnom rezervišu unapred, jer se brzo rasproda. U gradu na Nišavi kilogram prasetine košta od 2.000 do 2.200 dinara, a jagnjetine od 2.800 do 3.000 dinara. Praseće meso je često na akciji u prodavnicama, ali uslužno pečenje se u Nišu više ne radi, samo nekoliko pečenjara u okolini još uvek nudi tu mogužnost.

Prema gruboj računici, potrebno je izdvojiti 12.000 a za jagnje iste težine 15.000 dinara. Cena prasadi "žive vage" je ponovo krenula naviše u Jadru, Mačvi i Podrinju. Kilogram je, posle stagniranja na 300 dinara, sada skuplji za 50 dinara. Cena jagnjadi je standardno 450 dinara. Uslužno pečenje u Loznici, Šapcu i okolnim mestima je, u proseku, oko 100 dinara po kilogramu. Praseće pečenje košta od 1.400 do 2.000 dinara, a jagnjeće od 2.500 do 3.000. Pečenjare rade punim pogonom, pa je potrebno na vreme rezervisati.

Na stočnim pijacama u Pomoravskom okrugu, najtraženija prasad od 15 do 20 kilograma nude se za 350 dinara po kilogramu. Jagnjadi za kladnje u ponudi ima manje, prodaju se za 500, dok se jare može pazariti za 400 ili 450. To što je ponuda sada dobra ne znači da će tako ostati u novembru i devembru, pa stočari savetuju rezervciju na vreme.

Cena sečene prasetine u pečenjarama u Paraćinu je 2.000 dinara, ako je u "komadu" cena je niža, 1.600 do 1.700. Jagnjetina se prodaje po 3.000.

Prosečna cena kilograma jagnjetine u marketima u Užicu i okolini je 1.350 dinara, a ona posebnog kvaliteta u mesarama košta 1.690. Za gotovo jagnjeće pečenje trbea izdvojiti 3.100 dinara. Praseče meso se u mesarama prodaje uglavnom za 890 dinara, a pečena prasetina spreman za trpezu košta 2.000 dinara.

Kraljevčani KILOGRAM prasećeg pečenja u kraljevačkim pečenjarama košta od 1.800 do 2.200 dinara, dok za jagnjeće pečenje u proseku treba izdvojiti oko 3.000. Mnogi razmišljaju da zbog cena gostima posluže roštilj umesto pečenja. - Za kilogram jagnjetine mogu se kupiti gotovo dva kilograma mešanog mesa sa roštilja, tako da je to svakako isplativija varijanta- kaže Vladimir Stašić. Kilogram živih prasića težine od 20 do 25 kilograma košta od 260 do 330 dinara.

U užičkom kraju, na stočnim pijacama prasad od 16 do 25 kilograma košta oko 270 dinara za kilogram, a jagnjad se prodaju po prosečnoj ceni od 430. Prasići od 10 do 15 kilograma žive vage u Požarevcu koštaju od 350 do 400, a jaganjci 450 i 500 dinara. Za one koji se opredele za gotovo praseće pečenje, ono se u gradu nudi za 2.000 do 2.300 dinara, dok jagnjeće košta od 2.500 do 2.800. Cene uslužnog pečenja variraju.

Živi prasići se u Smederevu uglavnom prodaju za 300 do 350 dinara po kilogramu, dok su jagnjići oko 500 do 550. Pečenjare po pravilu, uoči praznika podignu cene pečenja. Trenutno, kilogram prasećeg u smedervskim pečenjarama košta od 1.400 do 1.700 dinara, a jagnjećeg 2.500 do 2.800. Na stočnoj pijaci u Kragujevcu živa prasad se prodaje od 350 do 370 dinara, a jagnjad za 450. Kilogram gotovog prasećeg pečenja košta 2.500, a jagnjećeg 3.500 dinara.