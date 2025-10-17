USKORO UGOVOR ZA BRZU SAOBRAĆAJNICU SMAJLI Vučić: Napredak Srbije se nastavlja, kao i infrastrukturni radovi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se napredak Srbije i radovi na infrastrukturi nastavljaju i najavio da će uskoro biti potpisan ugovor za brzu saobraćajnicu Smajli.

Foto: Novosti

- Što se tiče našeg daljeg napretka, nema stajanja, mi idemo da gradimo, idemo da radimo, ne mogu da nabrojim šta ćemo sve da uradimo, uskoro se potpisuje konačno ugovor za Smajli - kazao je Vučić za TV Pink.

Kako je dodao, radovi će se strahovito ubrzati i veoma brzo će biti završena prva deonica Bački Breg - Sombor, a onda će se ići od auto-puta prema Vrbasu, a iza Vrbasa prema Kuli.

- Tu je vrlo naseljeno, sve su jaka mesta, velika mesta, i Kula i Crvenka i Sivac i Kljajićevo i Sombor i Vrbas, dakle, a onda prelazimo na drugu stranu ka Srbobranu, ka Kikindi. Završavamo u narednih sedam, osam meseci Kuzmin - Sremska Rača, tih 19,5 kilometara sa novim mostom na Sremskoj Rači, do juna sledeće godine - istakao je Vučić.

Foto: Printskrin

Dodao je da će deonica auto-puta Kraljevo - Čačak biti završena do kraja godine, a da se završava i deonica Vrnjačka Banja - Vrba.

- Otvorićemo još nekih 20 kilometara na deonici Dunavske magistrale, ostaće nam svega osam kilometara ili 10 kilometara nezavršenih između Požarevca i Gradišta - rekao je Vučić.

Dodao je da će druga cev Fruškogorskog tunela biti završena za mesec i nešto dana.

- Za mesec dana ćemo da završimo drugu cev, kao i most koji je već dobrim delom postavljen preko Dunava u Novom Sadu, tu su najteži radovi završeni i ostaje sad da završimo do kraja sledeće godine sve to, da asfaltiramo, da nam ostane 12 kilometara i to da završimo 2027. godine - naveo je Vučić.

Kada je reč o železničkoj infrastrukturi, istakao je da napreduju radovi na pruzi od aerodroma "Nikola Tesla" do centra Beograda. Predsednik je rekao i da sledi potpisivanje ugovora za prugu i za Kraljevo, Rašku, Novi Pazar, kao i da se počne na ozbiljan način da se gradi i radi jer je to strašno zahtevna deonica.

Vučić je naveo da slede i radovi od Požege ka Dugoj Poljani i Boljarama prema crnogorskoj granici. Predsednik je istakao da i Srbija i Evropa moraju da ubrzaju i da se sa Evropskom Unijom nastavi izgradnja pruge Beograd - Niš.

- I to mora da se počne. Mnogo priprema je urađeno, ali mora da se krene sa stvarnim radnjama. Brzo, tad kad se to krene, onda se to radi brzo. Ali i mi i Evropljani moramo da se ubrzamo, to će biti strašna stvar. Kad spojimo Beograd sa Nišom, onda su to velike stvari - rekao je predsednik Vučić.