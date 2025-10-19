ALTA banka uspešno realizovala akviziciju Stopanske banke Bitola
Mostovi poverenja: ALTA banka jača regionalnu ekonomsku saradnju
ALTA banka a.d. Beograd je uspešno realizovala akviziciju Stopanske banke a.d. Bitola, koja je postala članica snažnog i rastućeg sistema ALTA Grupe. Proces akvizicije sproveden je u skladu sa najvišim tržišnim i regulatornim standardima, uz saglasnost Narodne banke Republike Severne Makedonije.
ALTA banka, sa gotovo pola veka uspešnog poslovanja i Stopanska banka Bitola, sa tradicijom dugom skoro 80 godina, tokom proteklih decenija postale su sinonim za kontinuitet, poverenje i stabilnost. Akvizicija Stopanske banke Bitola označava početak novog puta i strateški korak u jačanju regionalne pozicije ALTA Grupe.
„Akvizicija Stopanske banke Bitola predstavlja sa jedne strane prekretnicu u konsolidaciji regionalnog bankarskog sektora, a sa druge strane, važan temelj za evropsku perspektivu naše grupe. Dve banke ujedinjuje čvrsta tradicija, dokazani integritet i stabilno poslovanje. Ulaskom Stopanske banke u sistem finansijskih institucija ALTA Grupe gradimo novu dimenziju bankarstva zasnovanu na dostupnosti, poverenju i tehnološkoj superiornosti”, istakao je Davor Macura, predsednik Upravnog odbora ALTA banke i vlasnik ALTA Grupe.
Promene koje će ALTA banka implementirati u Severnoj Makedoniji biće postepene, pažljivo vođene i usmerene ka unapređenju korisničkog iskustva i dostupnosti modernih finansijskih rešenja, u najboljem interesu za klijente, zaposlene i finansijsku instituciju.
“Širenjem poslovanja na tržište Severne Makedonije, ALTA banka ne otvara samo novo poglavlje u razvoju, mi otvaramo i nove mogućnosti i prilike za buduću privrednu saradnju naših zemalja. Zadatak svake ozbiljne finansijske institucije je da bude saveznik ekonomije, da gradi mostove i podstiče regionalnu saradnju”, zaključio je Davor Macura.
