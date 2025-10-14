VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE TU DA ZAMENI LJUDE: Alati lansirani prošle godine izazvali strahove, a evo kako zaista utiču poslove

VEŠTAČKA inteligencija poboljšava produktivnost i podržava rad zaposlenih, ne zamenjuje ih. Google i Microsoft pokazuju da AI olakšava rutinske zadatke i otvara nova radna mesta.

Tomas Kurijan, izvršni direktor Google Cloud-a, poručuje IT stručnjacima da veštačka inteligencija (AI) nije tu da zameni ljude, već da ojača njihove mogućnosti. U vreme sve češćih strahova da će automatizacija ugroziti radna mesta u tehnologiji, Kurijan ističe da je uloga AI da poboljša efikasnost i oslobodi zaposlene rutinskih zadataka.

- AI je ovde da pojača ono što ljudi već mogu da rade - rekao je Kurijan u intervjuu za Big Technology bilten. Umesto da zamenjuje zaposlene, AI pomaže da se reše zadaci koji su do sada bili zanemareni, poput jednostavnih upita korisnika koji ranije nisu ni bili procesuirani jer nisu zahtevali intervenciju agenata.

Google-ov AI alat ne znači otkaze

Kurijan je kao primer naveo Google-ov Customer Engagement Suite, set AI alata za korisničku podršku, lansiran prošle godine. Iako su klijenti u početku strahovali da će nova tehnologija zameniti ljudske agente, pokazalo se suprotno jer skoro niko nije izgubio posao.

Tehnologija je zapravo omogućila kompanijama da poboljšaju korisničku podršku bez potrebe za dodatnim zapošljavanjem. AI je preuzeo jednostavne zahteve, dok su zaposleni mogli da se posvete složenijim i važnijim zadacima, što je dovelo do efikasnijeg rada bez ugrožavanja radnih mesta.

AI donosi merljive rezultate

Sundar Pičai, izvršni direktor Google-a, izneo je podatke koji potvrđuju koristi od AI alata. U gostovanju na podkastu Leksa Fridmana u junu rekao je da su inženjeri u Google-u povećali produktivnost za oko 10% zahvaljujući AI asistenciji.

Pičai objašnjava da Google meri ove dobitke kroz dodatne sate inženjerskog kapaciteta koje omogućavaju AI alati. Umesto smanjenja broja zaposlenih, kompanija planira da zaposli još inženjera jer veštačka inteligencija otvara prostor za rad na složenijim, kreativnim projektima.

Sve više kodova pišu AI alati

Uticaj veštačke inteligencije na svakodnevni razvoj softvera već je vidljiv. Pičai je otkrio da je više od 30% novog koda u Google-u sada generisano uz pomoć AI, što je značajan porast u odnosu na 25% iz oktobra 2024. godine.

Sličan trend primećuje i Microsoft. Daren Hardman, izvršni direktor Microsoft UK, rekao je da GitHub Copilot, AI alat za programere, sada piše 40% koda u kompaniji. Zahvaljujući tome Microsoft je lansirao više proizvoda u jednoj godini nego u prethodne tri zajedno.

Poruka industriji: AI je saveznik, ne neprijatelj

Kurijanova poruka je jasna, veštačka inteligencija nije pretnja zaposlenima već snažan alat koji širi mogućnosti svakog radnika. Umesto da se plaše gubitka posla, stručnjaci treba da uče kako da rade sa AI tehnologijama koje im mogu olakšati posao i unaprediti karijeru.

U vremenu kada se digitalna transformacija ubrzava, kompanije kao što su Google i Microsoft pokazuju da AI ne mora značiti otpuštanja. Naprotiv, pravilno primenjena tehnologija može povećati produktivnost, otvoriti nova radna mesta i doneti veću vrednost i zaposlenima i klijentima.

