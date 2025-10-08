ZVANIČNO SAOPŠTENJE: Konzorcijum CRIC-CCCC

KONZORCIJUM CRIC-CCCC oglasio se povodom neistintih članaka pojedinih medija.

Foto: CRIC CCCC JV

Prenosimo saopštenje u celosti:

- Dana 2. avgusta 2025. godine, pojedini mediji u Srbiji objavili su neistinite članke koji se odnose na Konzorcijum CRIC-CCCC. U cilju zaštite legitimnih prava i interesa Konzorcijuma CRIC-CCCC, ovim putem iznosimo sledeće zvanično saopštenje.

Pre svega, Konzorcijum CRIC-CCCC izražava duboku tugu zbog pada betonske nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, pri čemu je bilo povređenih i žrtava. Upućujemo najiskrenije saučešće porodicama preminulih. Istovremeno, još jednom naglašavamo da ugovor o izvođenju radova (EPC - Projektovanje, nabavka, izgradnja) za deonicu Novi Sad – Subotica ne obuhvata radove na rekonstrukciji konstruktivnog dela pomenute nadstrešnice i da će Izvođač radova aktivno sarađivati sa pravosudnim organima u vezi sa relevantnom istragom i postupkom.

Tokom realizacije projekta na srpskoj deonici pruge Beograd - Budimpešta, Konzorcijum CRIC-CCCC je uvek stavljao prijateljstvo između Kine i Srbije na prvo mesto, sa posebnim akcentom na bezbednost i kvalitet kao najvažnije zadatke. Pod stalnim nadzorom Vlade Republike Srbije, javnih preduzeća nadležnih za železničku infrastrukturu i ostalih nadzornih organa, projekat je sprovođen strogo u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i uslovima Komercijalnog ugovora koji su potpisale obe strane, vodeći računa o svim pravnim i regulatornim obavezama. Pojedini mediji su, oslanjajući se na neobjektivne, nepotpune i netačne informacije, objavili neistinite članke u vezi sa Komercijalnim ugovorom i troškovima projekta, što predstavlja ozbiljno kršenje legitimnih prava Konzorcijuma CRIC-CCCC i nanosi štetu ugledu kompanija. Pozivamo građane da sačuvaju racionalan stav i da se ne vode zabludama nastalim zbog nepouzdanih medijskih članaka.

Konzorcijum CRIC-CCCC ovim izražava svoju odlučan stav da je većina troškova za dodatne radove i varijacije na deonici Novi Sad – Subotica nastala usled promena u Projektnom zadatku ili dodatnih zahteva lokalnih samouprava i drugih Imalaca javnih ovlašćenja na trasi. Svi dodatni radovi i varijacije prošli su redovne procedure odobrenja, uz osiguranje zakonitosti, transparentnosti, pravičnosti i usklađenosti sa propisanim procedurama, kako Komercijalnog ugovora tako i zakona Republike Srbije. Konzorcijum CRIC-CCCC je postupao u strogoj saglasnosti sa važećim zakonima i propisima, ispunjavajući sve proceduralne zahteve, i u saradnji sa Investitorom izmenio odgovarajuće ugovore i potpisao anekse Ugovora, tako da su sve ugovorne radnje bile legalne, legitimne i u skladu sa zakonom.

Konzorcijum CRIC-CCCC će sa pozitivnim stavom prihvatati nadzor Vlade Republike Srbije, nadležnih organa i javnosti, kao i postupati u skladu sa zakonom i propisima pri realizaciji projekta deonice Novi Sad – Subotica na pruzi Beograd - Budimpešta. Cilj nam je da doprinesemo daljem jačanju prijateljske saradnje između Kine i Srbije, podstaknemo razvoj lokalne ekonomije i društva i damo svoj doprinos u poboljšanju uslova putovanja stanovništva.