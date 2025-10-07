"IMAMO DOVOLJNO REZERVI NAFTE I DERIVATA": Održan sastanak u Ministarstvu rudarstva i energetike

U MINISTARSTVU rudarstva i energetike danas je održan sastanak stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru na kome je razgovarano o stanju na tržištu i snabdevenosti naftnim derivatima.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Na sastanku je konstatovano da su u prethodnom periodu razrađeni različiti detaljni scenariji za očuvanje stabilnosti snabdevanja i održivo funkcionisanje tržišta nafte i naftnih derivata u slučaju stupanja na snagu sankcija Naftoj industriji Srbije od strane Kancelarije za kontrolu strane imovine Sjedinjenih Američkih Država (OFAC).

- Imamo dovoljno rezervi nafte i naftnih derivata i učinićemo sve da energetski sistem Srbije ne bude ugrožen po pitanju snabdevanja potrošača i industrije. Naftna industrija Srbije je u septembru podnela nove zahteve ka OFAC-u za uklanjanje sa liste sankcija, kao i za produženje licence. Definisane su različite mere i aktivnosti koje će se primenjivati u zavisnosti od situacije, a to se odnosi i na uvećanje uvoza nafte i derivata kao i povećanje transportnih kapaciteta - rekao je v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za naftu i gas Saša Koković.

Koković je naveo da je nedavno pušten u upotrebu železnički terminal Sremski Karlovci koji može da koristi više energetskih subjekata, i koji omogućava bolje korišćenje železničkog transporta.

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, predstavio je plan uvoza naftnih derivata za oktobar mesec i istakao da je uvoz u odnosu na 2023. godinu već uvećan. Takođe, definisane su različite aktivnosti i mere koje će se primenjivati ukoliko i ako dođe do poremećaja, za čiju primenu je važna tesna i efikasna saradnja više resora.

Osim članica Udruženja naftnih kompanija na sastanku su učestvovali i predstavnici Naftne industrije Srbije, Transnafte, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave i Republičke direkcije za robne rezerve.