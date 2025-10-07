GREŠKOM PRIMIO PLATU 330 PUTA VEĆU OD UOBIČAJENE: Neverovatan rasplet šokirao je mnoge
JEDAN muškarac iz Čilea, koji je neočekivano primio platu 330 puta veću od uobičajene, pobedio je na sudu i zadržao primljeni iznos.
Kako prenosi LadBible, iako je dao otkaz samo tri dana nakon što mu je greškom na račun uplaćeno 146.203 evra – umesto uobičajenih 444 evra mesečne plate – sud je presudio da može da zadrži novac.
Greške ovakvih razmera retke su, jer savremene finansijske službe kompanija uglavnom sprečavaju takve propuste. Kada se ipak dogode, retko dospeju u javnost – verovatno zato što oni koji ih dobiju žele da izbegnu povraćaj novca. Ovog puta, međutim, o srećniku iz Čilea izvestili su brojni svetski mediji.
Naime, za čileanskog radnika maj 2022. bio je izuzetno srećan mesec. Zaposlen kao kancelarijski asistent u prehrambenoj kompaniji Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, greškom je primio platu od 146.203 evra, iako mu je uobičajena mesečna zarada iznosila svega 444 evra. Radnik je u početku obećao da će vratiti novac, ali je samo tri dana kasnije dao otkaz i nestao.
„Nije počinjeno krivično delo“
Iako bi i mnogima drugima bilo primamljivo „nestati“ i preseliti se u drugu zemlju, kompanija ga je lako uspela locirati i, očekivano, zatražila povraćaj novca. Međutim, nakon tri godine pravne borbe, sud u Santjagu presudio je da se ne radi o krađi, već o „neovlašćenom primanju“, što znači da ga sud ne može krivično goniti jer nije počinjeno krivično delo.
Iako radnik sada može slobodno da raspolaže primljenim novcem, pravna borba još nije u potpunosti završena, a poslodavci su najavili nastavak postupka kako bi povratili sredstva. U izjavi za Diario Financiero naveli su: „Preduzećemo sve moguće pravne korake, uključujući zahtev za poništavanje presude, kako bismo omogućili ponovno razmatranje odluke suda.“
(Kurir Biznis/Dnevno.hr)
