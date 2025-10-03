Ekonomija

POJEFTINIO BENZIN: Nove cene goriva za narednih sedam dana

Танјуг

03. 10. 2025. u 11:08

MAKSIMALNA maloprodajna cena evrodizela u narednih sedam dana ostaće ista pa će litar koštati 195 dinara dok će cena benzina BMB95 biti manja za dva dinara i iznositi 179 dinara, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

ПОЈЕФТИНИО БЕНЗИН: Нове цене горива за наредних седам дана

Foto: Profimedia

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova i na snazi su sedam dana. 

