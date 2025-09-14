DŽABA TRAMPOVI POZIVI: Evropa zavisi od ruskih energenata
EVROPA je zavisna od ruskih energetskih resursa, rekao je senator Aleksej Puškov, komentarišući predlog američkog lidera Donalda Trampa da Evropska unija obustavi svaku kupovinu nafte i gasa od Rusije.
- On to zahteva dobro znajući da je to neverovatno teško za Evropljane i da ne mogu da pristanu, jer i dalje zavise od ruskih energetskih resursa - napisao je na svom Telegram kanalu .
Puškov je podsetio da Mađarska i Slovačka zvanično dobijaju gas iz Rusije. Prema rečima senatora, ruski gas se isporučuje brojnim evropskim zemljama putem Turskog toka.
Ranije je šef Ministarstva energetike SAD Kristofer Rajt izjavio da SAD planiraju da potpuno zamene Rusiju u isporukama gasa evropskim tržištima.
Preporučujemo
ANALIZA "NjUJORK TAJMSA": Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji
14. 09. 2025. u 15:06
OGLASILE SE POLjSKE ORUŽANE SNAGE: Juče nije bilo narušavanja našeg vazdušnog prostora
14. 09. 2025. u 14:27
NAVROCKI U UTORAK U BERLINU I PARIZU: U fokusu ruski dronovi i pitanje reparacija
14. 09. 2025. u 10:15
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)