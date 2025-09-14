EVROPA je zavisna od ruskih energetskih resursa, rekao je senator Aleksej Puškov, komentarišući predlog američkog lidera Donalda Trampa da Evropska unija obustavi svaku kupovinu nafte i gasa od Rusije.

Foto: Printsreen/Jutjub

- On to zahteva dobro znajući da je to neverovatno teško za Evropljane i da ne mogu da pristanu, jer i dalje zavise od ruskih energetskih resursa - napisao je na svom Telegram kanalu .

Puškov je podsetio da Mađarska i Slovačka zvanično dobijaju gas iz Rusije. Prema rečima senatora, ruski gas se isporučuje brojnim evropskim zemljama putem Turskog toka.

Ranije je šef Ministarstva energetike SAD Kristofer Rajt izjavio da SAD planiraju da potpuno zamene Rusiju u isporukama gasa evropskim tržištima.