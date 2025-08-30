DRŽAVA PROZRELA TRGOVCE: Prevarom hteli da sačuvaju profite - Vlada hitno usvojila novu uredbu i sprečila malverzacije

TRGOVINSKI lanci su pokušali na prevaru da zadrže svoje profite, a preko leđa dobavljača i potrošača. Vlada Srbije je juče hitno dopunila uredbu o ograničenju marži kako bi ih sprečila u tome i omogućila da računi građana za prehrambene i neprehrambene proizvode budu niži od ponedeljka, kao što je i najavljeno.

Foto: Novosti

Sada izmenjena uredba sadrži i odredbe kojim se logistički rabat i naknada za manjak i otpis robe ograničava na tri odnosno jedan odsto. Prethodno je u četvrtak usvojen akt koji predviđa od 1. septembra ograničavanje marži trgovinskih lanaca na 20 odsto, i of rabata na 10 procenata, čime se omogućava pojeftinjenje robe koja je značajna za snabdevanje građana - namirnica, kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu .

Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da se ide sa novom dopunjenom uredbom, zato što su trgovci pokušali da zloupotrebe prvu i da dobavljačima nameću dodatne troškove, što sada neće moći da urade. On je tokom jučerašnje posete jedanaestočlanoj porodici Vasilijević u Rakovici, poručio i njima i građanima da se spreme da od 1. septembra, kada stupa na snagu uredba o graničavanju marži, da kupuju jeftinije u našim prodavnicama.

- Nažalost, uvek ljudi misle da su pametniji od onih koji pišu zakone i koji donose odluke - rekao je Vučić. - Bolje je bilo da to nisu činili, ali neće uspeti u tim svojim pokušajima. Mi ćemo uraditi ono što smo obećali građanima, izborićemo se za niže cene.

VLADA HITNO DOPUNILA UREDBU O OGRANIČENjU MARŽI Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici dopunu Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, usvojene u četvrtak, kojom se u trgovinskim lancima ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana, saopšteno je iz vlade. Ovom uredbom, koja stupa na snagu 1. septembra i važiće šest meseci, marže će biti ograničene na najviše 20 odsto za proizvode svrstane u 23 kategorije, a sada dopunom sadrži i odredbe kojima se logistički rabat i naknada za manjak i otpis robe ograničava na tri odnosno jedan odsto. Cilj usvajanja uredbe je zaštita tržišta odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana. Trgovinski lanci su četvrtak, kada je doneta uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, počeli da pritiskaju proizvođače da potpišu anekse ugovora pre stupanja uredbe na snagu i Vlada Srbije je odmah reagovala novom Uredbom kako bi zaštitila proizvođače i potrošače.

On je u četvrtak uveče zamolio ljude i pozvao ih na odgovornost, pogotovo iz, kako je rekao, tri najveća strana lanca, da ne pokušavaju da pobede državu.

Neki trgovci su u četvrtak ucenjivali svoje dobavljače, da potpišu anekse ugovora koje će da antidatiraju na dan pre stupanja na snagu uredbe, preteći da će skinuti njihove proizvode sa polica ako ne pristanu to da urade. Naime, pre donošenja uredbe o ograničenju marže na 20 odsto, one su u proseku išle do 46 procenata. Maloprodajna cena se kreira tako što na početnu cenu proizvoda proizvođač odobrava on rabat, na primer 20 odsto, i to se obračunava odmah na licu mesta u fakturi. Na tu osnovicu trgovac dodaje maržu i još 10 odsto PDV-a koji ide državi. Međutim, takozvani of rabat je dodatni poput koji trgovci izvlače od proizvođača kasnije, a koji se ne vidi u fakturi, i on se kretao od 25 do 60 odsto, što se skida opet od proizvođačke cene. Of rabat obuhvata i do 30 raznoraznih naknada koje proizvođač mora da plati da bi ušao na raf, a između ostalog, tu su plasiranje proizvoda na određenim policama, finansiranje različitih marketinških aktivnosti tog lanca, širenje njegove mreže" Zato mnogi naši mali proizvođači nisu uspevali da uđu u trgovinske lance. Uredbom je of rabat ograničen na 10 odsto čime se štite domaći dobavljači.

Dakle, jasno je koliko je na ovaj način skresana zarada trgovinskih lanaca. U prvobitnoj verziji uredbe koja je doneta u četvrtak, Vlada nije propisivala procente za logistički rabat i naknadu za manjak i otpis robe, jer su se oni kretali u normalnim i realnim okvirima, oko tri odsto, već je navedno da njihovi najveći iznosi ne mogu biti viši od ugovorenih naknada na dan stupanja na snagu ove uredbe.

Pojedini trgovci su onda, kako bi nadoknadili gubitak, u četvrtak ucenjivali dobavljače da potpišu anekse ugovora, u kojima će povećati logistički rabat za procenat smanjenog of rabata, i da ih antidatiraju na dan pre usvajanja uredbe. Trebalo je da izgleda da je to učinjeno pre nego što je Vlada donela akt. Pojedini trgovci su nudili dobavljačima i da na faktiri povećaju svoje proizvođačke cene, koje će im onda oni uzeti kroz ove iznuđene popuste.

Suština je da bi na kraju proizvod na rafu koštao isto ili bi bio skuplji, a trgovac ne bi ništa izgubio na svojoj zaradi već bi je podelio na rabat na fakturi, of rabat, logistički rabat i naknadu za manjak i otpis robe. Oštećeni bi bili potrošači i proizvođači. Kako bi sprečila ovu zloupotrebu, dopunjenom uredbom Vlada je logistički rabat i naknadu za manjak i otpis robe ograničila na tri odnosno jedan odsto.

Neće im pomoći kreativnost MINISTARKA trgovine Jagoda Lazarević je rekla da se sa jučerašnjom korekcijom uredbe ona vraća na ono što je inicijalno planirano, kako je dogovoreno i usklađeno sa trgovcima. Kako je navela, trgovinski lanci u ponedeljak na utorak treba da dostave svoje cenovnike tom ministarstvu. - Očekujemo redukciju cena, veliki opseg proizvoda koji su obuhvaćeni kroz 23 kategorije robe, pričamo o hiljadama proizvoda - rekla je Lazarevićeva. - Ali, ono što je najvažnije, pratićemo, jer ja stvarno ne mogu da licitiram ako su već tako bili kreativni i brzi u četvrtak, oni će svakako možda nastaviti da razmišljaju o nečem novom što bi mogao da bude eventualno pritisak na dobavljače da bi oni dobili više od onoga što imaju. Država je spremna, i to pokazuje vrlo jasno, da nastavi da se bori i da bez oklevanja, bez odugovlačenja donosi mere i korekcije.

Mnistarka trgovine Jagoda Lazarević rekla je juče da su u Minstarstvu bili šokirani da su u četvrtak, na dan donošenja uredbe neki trgovinski lanci krenuli sa ozbiljnim pritiscima na svoje dobavljače insistirajući na zaključivanju ankesa, da se urade određene korekcije i da sve to obavi pre stupanja na snagu uredbe 1. septembra kako bi pokušali da doskoče nekim odredbama. Ona je naglasila da država to neće dozvoliti i da će, ako se tako budu ponašali i tražili načine da je zaobiđu, uredba svaki put biti korigovana. Poručila prozvođačima da ne podležu pritiscima, budu istrajni i da ne popuste.

- Ono što je meni posebno bilo neverovatno, jeste da smo imali dva sastanka sa trgovcima poslednje ove nedelje, ministar Mali i ja, gde smo izašli u susret upravo nekim molbama, komentarima da se određeni broj stavki izuzme iz onog ograničenja od 10 odsto na of rabate, tipa logističkih troškova, troškova otpisa, koji jesu realni i vrlo konkretni i da oni budu, da kažemo, izuzeti - objasnila je ministarka. - A onda se pokušalo, i to je bio jedan od predmeta tih pritisaka, da se za te logističke troškove, prvo značajno poveća taj procenat, i da se onda tu podvuku neki drugi troškovi, koji su sada ograničeni na 10 odsto, a do sada su bili u značajno većem procentu.

Teško za male dobavljače GOVOREĆI o pritiscima nekih trgovinskih lanaca na dobavljača, ministarka Jagoda Lazarević kaže da je bila revoltirana zbog brzine i načina, ali s druge strane svesna koliko je to teško za naše, pogotovo male i srednje kompanije. - Teško je za sve one koji su slabi u tom lancu i koji su, verujem, uznemireni, šta će biti ako se možda usprotive tom pritisku ili prosto pristanu - rekla je Lazarevićeva. - Država vodi računa o domaćoj industriji i štiti je, i to upravo i pokazuje sada na delu, jer je pojedinima sada izuzetno teško zbog tih pritisaka. Uredba je nešto što može da se menja na nedeljnom nivou, znači ako se budu tako ponašali, imamo mogućnost da na svakoj sednici vlade, svakog četvrtka, posebna tačka bude posvećena našoj uredbi, i da donosimo korekcije. Cilj je da se dođe do sniženja cena, kroz ograničenje marže i da naši građani kupuju jeftinije proizvode.