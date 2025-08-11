KVADRAT GARAŽE SKUPLJI OD KVADRATA STANA: Parking mesto u Beogradu prodato za čak 73.000 evra

GARAŽE u Beogradu postale su nedostižne poput stanova zbog "vrtoglavih" cena, a kvadratni metar dostigao je čak 4.000 evra u prestonici. Najjeftinija garaža prodata je u Smederevu za 300 evra, a najskuplje parking mesto kupljeno je u Beogradu za 73.000 evra.

Foto: pixabay

U odnosu na prošlu godinu, zabeleženo je poskupljenje za više od 40 odsto, prenosi RTS, a kako kažu agenti za nekretnine, cene će ići uvis dok broj parking mesta ne bude približno proporcionalan broju automobila.

Osim glavnog grada, sa parkingom "kubure" i u Novom Sadu.

-Tako da cene će sigurno ići naviše, a za ljude koji žele da se parkiraju bez stresa na periferiji grada može da se kupi parking mesto za 3.000 do 5.000 evra. I tamo su stanovi jeftiniji, objašnjava za RTS Gordan Lemajić iz Agencije za nekretnine SOLIS iz Novog Sada.

Slična situacija je i u Nišu, gde se garaže brzo i izdaju i prodaju.

-Cena zavisi od same lokacije na kojoj se nalazi objekat, gde se prodaju garažna ili parking mesta, tako da cene parking mesta variraju od 3.000 do 10.000 na nekim modernim lokacijama, a cene garažnih mesta se kreću od 7.000 do 15.000 u centru grada, rekla je Sandra Blažić iz niške kompanije "Blažić nekretnine".

Uroš Jovanović iz "ART Nekretnine“ u Beogradu objašnjava da je parking još deficitarnija roba u poređenju sa stanovima.

-Naši propisi, kada govorimo o izgradnji, obavezuju investitore da na određeni broj stanova predvide određeni broj parking mesta. To je obično u centru grada između 1,1 i 1,3 parking mesta po izgrađenom stanu. Što znači da, ako vi napravite zgradu sa 10 stanova, morate da predvidite između 11 i 13 parking mesta, istakao je Jovanović.

Zbog širenja Aerodroma "Nikola Tesla", mnogi su priliku za zaradu videli u gradnji parkinga na njivama. Jedan dan parkiranja automobila košta 500 dinara.

-Došli smo na ideju da zakupimo zemljište, otvorimo parking mesta, trenutno imamo 600 parking mesta, to je isplativa investicija i proširujemo, ulažemo i sledeća naša investicija je na natkrivanje svih parking mesta. Ovaj parking je regularan, ima sve papire, sve dozvole istakao je Zoran Stoiljković iz firme "Fly zone parking“ iz Surčina.

Podaci pokazuju da je u poslednjih nekoliko godina broj prodatih garažnih mesta porastao za više od 65 odsto. Najveći broj je kupljen na Savskom vencu, Novom Beogradu, Zvezdari.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori