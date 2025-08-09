Altkoini ETH, XRP i DOGE beleže rast | Koje se kriptovalute sledeće očekuje da eksplodiraju?

Altkoini nadmašuju Bitcoin (BTC) zahvaljujući prilivu sredstava u Bitcoin ETF-ove i halvingu. Uz aktuelna regulatorna dešavanja, da li je ovo početak nove faze rasta na tržištu kriptovaluta?

Foto: Promo

Sa početkom avgusta, na tržištu kriptovaluta uočen je jasan preokret: sredstva se prelivaju iz Bitcoina ka altkoinima.

Posetite Bitcoin Hyper

Na pomolu je novi uzlet kriptovaluta. Ovog puta, u pitanju nije samo hajp – rast je potpomognut sa 3,4 milijarde dolara institucionalnih ulaganja u Bitcoin ETF-ove. Meme kriptovalute beleže procvat, ali u pozadini se odvija mnogo temeljnija promena.

Dok su mnogi učesnici tržišta i dalje fokusirani na Bitcoin, prava aktivnost se sve više premešta na druge kriptovalute – Ethereum (ETH) je porastao više od 20%, Ripple (XRP) za 30%, a Dogecoin (DOGE) za 25%.

CoinMarketCap indeks ukazuje na sezonu altkoina

CoinMarketCap-ov Indeks sezone altkoina dostigao je vrednost 89 od 100, što jasno ukazuje na značajan tok kapitala iz Bitcoina ka altkoinima.

Institucionalni ulazak i halving podstiču tržište

Jedan od glavnih razloga za rast altkoina jeste programirana oskudica Bitcoina – halving koji se desio u aprilu 2024. godine prepolovio je nagrade za rudarenje sa 6,25 BTC na 3,125 BTC.

Istorijski gledano, ovakvi događaji pokreću višegodišnje tržišne cikluse rasta.

Zaista, nakon halvinga u 2024, cena Bitcoina je porasla za 12% u samo nekoliko dana, a rast su zabeležili i Ethereum i Solana. Međutim, ovaj ciklus posebno je oblikovan uticajem institucionalnih investitora.

Samo u prvoj polovini jula, u američki fizički Bitcoin ETF uloženo je ukupno 3,4 milijarde dolara (oko 503,2 milijarde jena). Institucionalni investitori uglavnom ulažu s dugoročnom perspektivom, što može pružiti stabilnu podršku tržištu i u slučaju korekcije.

Regulativa i tokenizacija u pozadini preporuka kriptovaluta

Tržišna dinamika se ne pokreće samo prilivom kapitala, već i sve snažnijom saradnjom između institucionalnih investitora i donosilaca odluka koji zajedno postavljaju temelje za sledeću fazu usvajanja blokčejn tehnologije.

Posebno se izdvajaju dva velika strukturalna trenda: tokenizacija i stablecoin kriptovalute, koji predstavljaju snažan vetar u leđa altkoinima.

U ovom kontekstu strukturalnih promena, projekat koji proširuje funkcionalnost Bitcoina privlači pažnju kao jedna od najperspektivnijih preporučenih kriptovaluta.

Bitcoin Hyper (HYPER) kao sledeći korak u razvoju Bitcoina

Glavni primer takvog projekta je Bitcoin Hyper (HYPER), koji se razvija kao Layer 2 blokčejn za Bitcoin.

Cilj projekta je rešavanje problema skalabilnosti integracijom Solana Virtual Machine (SVM) u Bitcoin ekosistem, što omogućava implementaciju pametnih ugovora i decentralizovanih aplikacija (dApps).

HYPER je već prikupio više od 5,4 miliona dolara tokom faze pretprodaje, što je izazvalo velika očekivanja na tržištu, naročito u kombinaciji sa oporavkom cene Bitcoina, koji dodatno podstiče interesovanje investitora.

Pored toga, Bitcoin Hyper nudi godišnji staking prinos i do 176% čak i pre završetka pretprodaje, a njegov inovativni pristup dobija brojne pohvale. Bitcoin Hyper ima potencijal da postane sledeći korak u evoluciji Bitcoin ekosistema, a njegov dalji razvoj pažljivo će pratiti kako investitori, tako i analitičari tržišta.