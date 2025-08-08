SOFRONIJEVIĆ: Infrastruktura je kičma ekonomije, građevinari su njena snaga

POVODOM obeležavanja Dana građevinara Srbije ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević uputila je čestitke svim radnicima u građevinskom sektoru, naglasivši da upravo njihova stručnost, rad i predanost predstavljaju temelje savremene i snažne Srbije, kao i da država čini sve kako bi oni imali bolja primanja i uslove rada.

Foto: Ministarstvo

„Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ne samo da poštuju istorijsku borbu za radnička prava, već i aktivno nastavljaju socijalni dijalog. Stav i Vlade i ovog ministarstva jeste da samo kroz razgovor možemo doći do rešenja“, izjavila je Sofronijević.

Ovogodišnji Dan građevinara obeležen je važnim iskorakom u oblasti radnih prava – potpisivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za sektor građevinarstva i industrije građevinskog materijala.

„Ovo je značajan korak napred, ali moramo nastaviti dalje. Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo širom su otvorili vrata za nastavak dijaloga. Verujem da će on doneti konkretne i dobre rezultate – pre svega u unapređenju materijalnog položaja zaposlenih, poboljšanju uslova rada i povećanju bezbednosti na gradilištima.

Sa druge strane, naš strateški cilj je i jačanje domaćih građevinskih preduzeća, kako bi mogla da preuzimaju ulogu glavnih izvođača na projektima u Srbiji. Za to imamo kapacitete koje treba da iskoristimo“, rekla je Sofronijević i dodala da svi dobro znamo u kakvom se položaju nalazilo srpsko građevinarstvo, a da od 2012. godine taj sektor beleži stalni rast, kao i danas imamo priliku da srpske firme ponovo postanu nosioci najvažnijih infrastrukturnih i građevinskih projekata u našoj zemlji.

Tokom obeležavanja Dana građevinara, ona je zajedno sa gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem i direktorom „Puteva Srbije“ Zoranom Drobnjakom obišla radove na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca.

„Građevinarstvo je kičma naše privrede i jedan od glavnih pokretača ekonomskog rasta. Više od 125.000 zaposlenih u sektoru građevinarstva svakodnevno doprinosi modernizaciji Srbije. Ova brza saobraćajnica ima poseban značaj jer se industrijska zona nalazi u prvih pet i po kilometara trase, što stvara uslove za dolazak novih investitora u Kragujevac. A to znači , više radnih mesta i bolji život za sve građane ovog kraja. Takođe, izgradnjom Severne obilaznice oko Kragujevca preusmeriće se teretni i teški saobraćaj van centralnih gradskih zona i dovešće do rasterećenja unutrašnjeg gradskog saobraćaja i stvaranje boljih uslova za efikasniji tranzitni saobraćaj“, naglasila je Sofronijević.

„Danas iz Kragujevca šaljemo snažnu poruku - ono što zajedno stvaramo ostaje kao trajna vrednost, ne samo za nas, već i za našu decu i unuke. Verujemo u naše neimare, verujemo u našu lepu Srbiju – Srbija nije stala, Srbija radi i Srbija se gradi“, zaključila je Sofronijević.

Neposredno pre obilaska radova na izgradnji obilaznice oko Kragujevca, Sofronijević je održala radni sastanak sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem, tokom kog je razgovarano o unapređenju putne infrastrukture, realizaciji projekta „Čista Srbija“, kao i o rehabilitaciji državnih i lokalnih puteva, što je jedan od prioriteta za sve jedinice lokalne samouprave, pri čemu je stav Vlade i Ministarstva da se sredstva za obnovu ravnomerno raspoređuju, jer svaki građanin – bilo da živi u Negotinu, Somboru ili selu pored Subotice – ima pravo na bezbedan i kvalitetan put.