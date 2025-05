PRODAJA OGREVA UVELIKO POČELA: Pelet već sad skuplji nego prošle godine, a evo koliko košta kubik drva

NEKI građani drva kupuju već krajem proleća i početkom leta, a ogreva trenutno ima u dovoljnim količinama.

Foto Shutterstock

Cene ogrevnog drveta i peleta u 2025. godini više su nego prethodne, a stručnjaci ističu da su uzrok tome brojni globalni i lokalni faktori.

Glavni razlog za rast cena ogreva jeste globalna energetska kriza, koja i dalje uzrokuje nestabilnosti u snabdevanju čvrstim gorivima. Dodatno, loši vremenski uslovi tokom 2024. godine značajno su smanjili proizvodnju drveta, što je dovelo do manjka na tržištu i povećane potražnje.

Na stovarištima u Vojvodini, kubni metar ogrevnog drveta sada košta između 7.500 i 10.500 dinara, dok se prošle godine prodavao za 6.000 do 9.000 dinara. Pelet, koji je prethodne godine koštao 28.000 do 32.000 dinara po toni, sada se nudi po cenama od 32.000 do 35.000 dinara.

Cene i u Sremskoj Mitrovici u porastu

U skladu sa trendovima širom zemlje, i stovarišta u Sremskoj Mitrovici beleže rast cena ogrevnog materijala. Cepana bukva trenutno se prodaje po ceni od 8.000 do 10.000 dinara po kubiku, što je 10 do 15% više u odnosu na prošlu godinu, kada je kubik koštao između 7.000 i 8.500 dinara.

Takođe, bukov ćumur– ugljenisani ostatak drveta koji se koristi za grejanje – prodaje se po ceni od oko 12.000 dinara po toni, a za veće količine moguće je ostvariti popust.

- Bukva je najbolje drvo i najskuplje drvo, ljudi uzimaju na rate ali mahom plaćaju manje količine drva odmah, ljudi u proseku kupuju oko 10 metara drva za zimu – kaže vlasnik preduzeća za prodaju ogreva.

Cene u zavisnosti od prodavaca variraju, ali je neki prosek da je metar drva od 8.000 do 10.000 dinara, pe­let od 32.000 do 39.000.

Najveći broj stanovnika u opštini Sremska Mitrovica, ako nisu priključeni na gas ili toplifikaciju, kao osnovnu za grejanje koristi ogrevno drvo i ugalj,a tek neznatno pelet i električnu energiju.

Uvoz i strah od nestašice dodatno podižu cene

S obzirom na smanjenu domaću proizvodnju, uvoz peleta nastavio je da raste – trend započet još 2022. godine, kada je uvoz bio 3,5 puta veći nego godinu ranije. Iako su zime 2023. i 2024. bile blage, što je omogućilo stvaranje zaliha, povećanje cena naterali su mnoge građane da ogrev kupe ranije tokom godine.