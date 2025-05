OD AERODROMA DO CENTRA STIZAĆE SE ZA 15 MINUTA: Pruga Zemun Polje - Nacionalni stadion biće završena do kraja 2026.

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević obišla je danas radove na izgradnji pruge Zemun Polje - Aerodrom "Nikola Tesla" - Nacionalni stadion i tom prilikom istakla da radovi napreduju odlično i da će biti završeni do ugovorenog roka, odnosno do kraja 2026. godine.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Sofronijević je rekla da je izvršen uvid u kompletnu dokumentaciju koja je potrebna da se realizuje ovaj projekat i naglasila da se radovi izvode najsavremenijom opremom, kao i da Vlada Srbije želi da građanima obezbedi moderan i bezbedan šinski prevoz.

Ona je istakla da se Beograd svrstava u red svetskih metropola i da će svojim građanima obezbediti moderan i bezbedan šinski prevoz, dužine 18,3 km, kojim od aerodroma do centra grada mogu da stignu za 15 minuta.

Sofronijević je navela da izgradnja pruge doprinosi tome da vazduh u Beogradu bude manje zagađen.

- Važno je napomenuti i taj ekološki momenat. Železnički saobraćaj je ekološki tip saobraćaja i izgradnjom ove pruge doprinosimo da vazduh bude manje zagađen - rekla je Sofronijević.

Govoreći o izložbi Ekspo, koja će biti održana u Beogradu 2027. godine, ona je istakla da će Srbija te godine biti centar sveta.

- Znate u kojoj situaciju smo se našli u poslednjih šest meseci, ali nećemo dozvoliti da nas bilo šta omete i da Srbija stane. Hrabrije i odlučnije ćemo raditi i graditi našu zemlju - naglasila je Sofronijević.

Na pitanje novinara kada će biti normalizovan saobraćaj na železničkoj stanici u Novom Sadu, Sofronijević je rekla da će, nakon izveštaja svih relevantnih učesnika, biti preduzeto sve da se to dogodi u najkraćem mogućem roku.

- To je tragedija koja je ostavila dubok trag. Juče je bilo tačno šest meseci i svi se sa dubokim žaljenjem sećamo tog događaja. Međutim, Srbija ne može da stane. To je važan koridor i preduzimamo sve da u najkraćem roku pustimo taj deo ili neki deo - naravno uz dogovor sa mađarskom stranom, jer je to deo koridora do Budimpešte. Pokušaćemo da, uz ispunjenje svih zakonskih uslova, pustimo taj deo ili neki deo, a o tome ćemo tek doneti odluku kada budemo imali kompletne izveštaje svih relevatnih učesnika, a pre svega komisije za tehnički pregled i građavinske inspekcije Srbije. Očekuje se da do jula bude završen jedan značajan deo posla. Pitanje stanične zgrade u ovom trenutku se ne postavlja, jer je još po sredi zabrana ulaska. Infrastruktura železnice angažovala je Fakultet tehničkih nauka da izvrši kompletnu proveru statike zgrade, a kada dobijemo stručno mišljenje, tada ćemo odlučiti kakva je sudbina te zgrade - objasnila je Sofronijević.

(Tanjug)