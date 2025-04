OD UGOVORA DO KUPOVINE STANA ZA SAMO 9 DANA Ministar Mali: Podneto 1.000 kompletnih zahteva mladih za povoljne stambene kredite

MINISTAR finansija Siniša mali saopštio je danas da je1.000 mladih već podnelo kompletne zahteve za povoljne stambene kredite kod Banke Poštanska štedionica, što je, ocenio je, najbolja potvrda kvaliteta ovog programa kojim mladi rešavaju jedno od glavnih životnih pitanja uz podršku države.

Foto: Unsplash

Kako je rekao prema poslednjem preseku podataka, u Poštanskoj štedionici je za stambene kredite za mlade, koje subvencioniše država, već podneto 2.426 zahteva, a od tog broja 1.005 je kompletnih, navodi se u saopštenju Ministarstva.

- To su zaista impozantni brojevi, ako se ima u vidu da je prijava mladih za ovaj program počela pre nešto više od mesec dana - rekao je Mali.

Kako je dodao, veoma je važno i što se zahtevi mladih obrađuju jako brzo i efikasno, pa je tako prosečno vreme od kompletiranja od odobrenja zahteva šest dana i pet sati, a prosečno vreme od ugovaranja do realizacije devet dana i šest sati.

- Cilj nam je da mladi, po što povoljnijim uslovima, što lakše, jednostavnije i povoljnije dođu do svoje prve stambene nepokretnosti. Zadovoljan sam dosadašnjom brzinom kojom se realizuju i odobravaju podneti zahtevi, i verujem da će tako biti i u narednom periodu - naveo je Mali.

Naglasio je da takav program može da ima samo jaka država, koja ima stabilne finansije i zdrave stope rasta, koja brine za svoje mlade i omogućava im i olakšava da budućnost grade u svojoj zemlji.

- Mi godinama podržavamo mlade kroz različite programe, ali je ovo možda i najambiciozniji program do sada, kojim se mladima pruža prilika da se osamostale, kupovinom svoje prve stambene nepokretnosti po izuzetno povoljnim uslovima - naveo je Mali.

Podsetio je da se ovim programom rešavaju dva glavna pitanja koja su opterećivala mlade kada je reč o kupovini prve stambene nepokretnosti, a to su visina učešća i visina kamatne stope.

- Cilj programa je da mladi, po izuzetno povoljnim uslovima, uz subvenciju države, kupe stan. I taj cilj se i postiže, što, potvrđuje činjenica da visina učešća iznosi samo jedan odsto, a da država u prvih šest godina subvencioniše otplatu kredita - naveo je Mali.

Prema njegovim rečima, osim Banke Poštanska štedionica, koja je jedina državna banka, u programu učestvuje još sedam banaka - Banka Inteza, NLB Komercijalna banka, OTP banka, AIK banka, Unikredit banka, Erste banka i Rajfajzen banka. Ističe i da kada se pogleda radni status podnosilaca zahteva, 51 odsto su zaposleni na neodređeno vreme, nezaposlenih je 16 odsto, 19 odsto je navelo da ima kreditno sposobnog jemca, a 12 odsto je zaposleno na određeno vreme, a da među prijavljenima, 52 odsto radi u privatnom sektoru, 35 odsto u javnom, a po pet odsto su preduzetnici i samostalni umetnici.

Što se tiče starosti podnosilaca zahteva u trenutku apliciranja, najviše ih spada u grupu 33-35 godina, njih 24 odsto, kaže Mali i dodaje da je tu i grupa mladih od 30-32 godine, kojih je 20 odsto među prijavljenima, a da sledi grupa 23-25 godina sa 17 odsto prijavljenih. Od ukupnog broja prijavljenih, 43 odsto je kao lokaciju željene nepokretnosti navelo Beograd, 12 odsto Novi Sad, pet odsto Niš, a ostatak druge gradove širom Srbije.

Najveći broj prijavljenih, čak 87 odsto, želi da kupi stan, dok se 12 odsto opredelilo za kuću. Kada je u pitanju željena kvadratura nekretnine, najviše je onih koji su naveli površinu od 45 do 60 kvadrata (37 odsto), zatim 30 do 45 kvadrata (22 odsto) i 60 do 75 kvadrata (20 odsto). Više od polovine prijavljenih, 52 odsto, kao traženi iznos kredita je navelo 99.000 evra, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)