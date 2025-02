ŠTA SE DEŠAVA NA TRŽIŠTU KAFE: Zavladala panika, oči sveta uprte samo u jednu zemlju

TERMINSKI ugovori za kafu arabiku dostigli su rekord već 13. trgovinsku sesiju zaredom. Izveštaji o sistemu suvog i vrućeg vremena koje se formiralo nad brazilskim područjima kafe podstakli su povećanje cena, budući da je farmeri u najvećem svetskom uzgajivaču nevoljno prodaju.

„Napokon se pojavila panika, cene će nastaviti da rastu. Postoje samo dve stvari koje to mogu zaustaviti: prvo, Brazil i Vijetnam da imaju dobru godinu prinosa (to se ne očekuje do avgusta 2026). Drugo, postoji dovoljno uništenja potražnje u zemljama potrošačima zbog povećanja cena“, rekao je Bob Fiš, suosnivač franšize kafe „Biggby Coffee“, koja ima 350 trgovina u nekoliko američkih država, prenose svetski mediji.

Fiš je predložio da kafići u SAD podignu svoje cene ili rizikuju da im profitne marže „ispare“.

Fjučersi kafe u Njujorku, koji se smatraju globalnom referentnom cenovnom tačkom, ranije su dostigli rekord od 4,241 dolara po funti, zatvorivši se za 6,2 posto na 4,211 dolara po funti.

Cene su ove godine porasle za oko 35 odsto nakon skoka od 70 odsto prošle godine.

Na tržištu postoji zabrinutost zbog malih zaliha u Brazilu, koji proizvodi gotovo polovinu svetske arabike. Tamošnji poljoprivrednici prodali su oko 85 odsto trenutnog uroda i ne žure da prodaju više.

-Kafa koja je ostala na lageru mogla bi da bude na 'pogrešnoj' strani sveta, u rukama jakih brazilskih proizvođač“, rekao je broker kafe, sugerišući da su farmeri u zemlji dobro finansirani. Trgovci, međutim, kažu da je porast cene arabike u određenoj meri postao samostalan i neusklađen sa osnovama.

-Postoje oni koji veruju da bi sledeća brazilska žetva mogla da bude bolja od očekivane, ne toliko da premaši prošlogodišnju, ali dovoljno da izgledi budu malo bolji, rekao je trgovac „Icona Cafe“.

Broker „Hedgepoint“ čak očekuje da će Brazil ove godine proizvesti više kafe nego prošle godine, sa 64,1 miliona kesica upisanih za 2025/26. u odnosu na procenjenih 63,4 miliona za prethodnu sezonu.

