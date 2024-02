VUČIĆ: Srbiji su potrebne fabrike za preradu hrane, država daje velike subvencije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u Srbiji postoji problem sa fabrikama hrane jer je to ono što nam nedostaje, ali je pozvao sve zainteresovane da mogu da računaju na pomoć države.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vučić je, prilikom otvaranja novog pogona kompanije Nestle u Surčinu, naglasio da danas najveće subvencije Srbija daje za kompanije koje proizvode hranu - "fud procesing" kompanije.

- Nemamo kome da ih damo. I svi oni koji žele u tome da učestvuju - želim daa ih obavestim da je Srbija spremna. Upravo zbog toga što ima veliku sirovinsku bazu - od soje, do svake druge vrste povrća, ratarskih kultura, svega drugog... Da ne izvozimo samo jabuku i maline, već da umemo da ih upakujemo, da napravimo kompot od kajsija, breskve i svega drugog. To je ono što je Srbiji jako potrebno i ono što Srbiji jako nedostaje. Nedostaje nam i u Valjevu, Kosjeriću, Knjaževcu i u mnogim drugim krajevima Srbije. I zato pozivam sve one koji su zainteresovani da znaju da mogu da računaju na veliku pomoć i podršku srpske države u budućnosti - rekao je Vučić.

On se zahvalio kompaniji Nestle što su za ovakvu investiciju izabrali Srbiju i napravili inovativan pristup fud procesingu, te će druge kompanije od njih moći da uče.

