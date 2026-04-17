Stiže nova pomoć države: Evo ko može da se prijavi

RASPISAN je javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podsticaje za kvalitetna priplodna grla.

Prema rečima ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, opredeljena su sredstva u iznosu od 24 milijarde dinara, a stočari neće morati da podsticaje pravdaju računima.

- Objavljujemo javni poziv za priplodna grla. To je jedan od naših najvećih javnih poziva posle podsticaja za biljnu proizvodnju. Za taj poziv su namenjene 24 milijarde dinara. Bićemo efikasni kao kada smo isporučivali sredstva za biljnu proizvodnju - rekao je Glamočić.

Naveo je da će stočari dobijati 55.000 po priplodnoj mlečnoj i tovnoj kravi, za ovce i koze po 10.000 dinara, a za krmače 18.000 dinara po grlu.

- To su veliki iznosi, ali stočare će najviše obradovati činjenica da neće morati ništa da pravdaju računima. U ratarstvu ostaje pravdanje računima, a što se tiče stočara, imajući u vidu kompletnu situaciju u svetu, ova godina će proći bez pravdanja računa - rekao je Glamočić.

Dodao je da je u ratarstvu bilo mnogo zloupotreba zato što sredstva pripadaju onome ko zemlju obrađuje, a ne vlasniku zemlje.

- Ko bude zemlju radio, taj će imati račune, i ovaj javni poziv nam je već to i pokazao. Više od 330 poljoprivrednika je odustalo da konkuriše za podsticaje. Sad čekamo da počne predaja računa i onda ćemo krenuti u kontrole da vidimo da li je došlo do zloupotrebe. Moramo se ponašati odgovorno prema sredstvima koja država daje - kazao je Glamočić.

Naveo je da 53 odsto ukupnih podsticaja iz budžeta ide za poljoprivredu, kao i da je do sada isplaćeno 40 odsto budžeta namenjenog za podsticaje.

(Informer)

