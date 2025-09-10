BORKO GAJI BILJKE KOJE RETKO KO IMA U SRBIJI: Komad košta i do 200 dinara, podseća na kivi, a uspeva i na obroncima planina (VIDEO)

NEMA šta ne može da se gaji u Srbiji - od šljive, kruške i domaćih kultura, do tropskih voćki iz daleke Afrike. Jedna takva je i afrička bodljikava dinja, ili kivano, koja sve više interesuje srpske voćare. Prinosi dobri, zarada još bolja, a mogu se i u saksiji gajiti!

Komad u prodavnicama ide od 150 do 200 dinara, a u bašti se mora raditi od proleća (posejati seme kada prođu mrazevi) do kraja leta. Ono što je zanimljivo jeste da plod ove biljke, jestivi deo koji ima ukus koji podseća na nekoliko pomešanih voća, može da traje do tri meseca ako se čuva na suvom i hladnom mestu.

U Srbiji se na desetine poljoprivrednika upustilo u biznis kivanom, a jedan od njih je i Borko Luković.

Borko Luković ima najegzotičniju baštu u Zapadnoj Srbiji. Na 650 metara nadmorske visine, na Maliču on pored malina, kupina, ribizle, smokve uzgaja i banane, limun, masline, kivano i godži bobice. Iako naša klima ne pogoduje ovim vrstama biljaka, Borko kaže da uz veliki trud i negu mogu da se uspešno uzgajaju, piše Infoliga.

Za sada Borko ove biljke uzgaja u malim količinama, za sopstvene potrebe, prvenstveno zbog njihovih lekovitih svojstava. Pre par godina u svoju baštu uvrstio je i batat, koji je poznat po velikoj količini vitamina A i E- moćnih prirodnih antioksidanata.

I pored toga što svoje biljke gaji sa dosta ljubavi, Borko se ne usuđuje da proširi prozivodnju jer je plasman retkih biljaka u našem kraju još uvek nesiguran.

S obzirom na to da se klima u Srbiji poslednjih godina menja, i uslovi sve više pogoduju biljkama koje nisu uobičajene za naše podneblje, uz neki sigurniji plasman proizvodnja egzotičnog voća mogla bi da donese lepu zaradu.

- Nije veliko ulaganje u uzgoj, problem je plasman. Kada bismo imali plasman, ja bih ga rado dao - rekao je za Infoligu Luković iz Ivanjice.

