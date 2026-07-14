EVO ŠTA JE PRETHODILO DRAMI SA SRBINOM U AVIONU "RAJANERA": Stručnjak otkrio mogući uzrok, oglasio se i advokat (FOTO)

U AVIONU Rajanera došlo je do dramatične situacije kada je prozor pukao. Stručnjaci istražuju uzrok incidenta.

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Svetlana Maksimović podelila je potresno svedočenje o stravičnom incidentu na letu kompanije Rajaner, tokom kojeg je njen suprug Ljubiša za dlaku izbegao smrt nakon što je pukao prozor na avionu.

- Kada je staklo puklo, Ljubiša je bio izvučen napolje do grudi i ostao je tako i do dva minuta. Ja sam sedela pozadi. Devojka koja je sedela pored njega uhvatila ga je za ruku. Troje ljudi ga je uvlačilo unutra. Maske su pale i zavladao je haos. Moj muž se onesvestio tri puta. Stavili su kofer na prozor, ali ga je usisalo napolje - opisuje za Ertnjuz Svetlana Maksimović Ivić, koja je i dalje u šoku zbog incidenta.

U avionu je vladao panika, kako sama kaže, dok ga je ona, zajedno sa još dva putnika, snažno vukla kako bi ga zadržala unutar kabine. Sigurnosni pojas i brza reakcija putnika ispostavili su se kao spasonosni.

- Bili smo 30 do 40 minuta u vazduhu. U jednom trenutku staklo je puklo. Moj suprug je sedeo na mestu pored prozora i, na sreću, nosio je pojas koji mu je spasao život - nastavlja opis supruga nesrećnog putnika i optužuje posadu da nije pružila nikakvu pomoć.

Dodala je da stjuardese uopšte nisu pomogle, a da ih iz kompanije do sada niko nije kontaktirao.

- Putnici su nam davali vodu - navela je Svetlana.

- Kako proizilazi iz registracionog broja ovog konkretnog aviona, pomenuta letelica je imala problem samo dan ranije, na letu iz Soluna za Sarajevo, kada se vratila u Solun zbog kvara. Naravno, sada ne znamo da li su ova dva incidenta povezana, ali u svakom slučaju smatramo da postoji nemar grčke Uprave za civilno vazduhoplovstvo (YPA) u pogledu održavanja motora, jer je odatle sve počelo, sa desnim motorom - izjavio je advokat Vasilis Ciaras.

Krhotina iz motora razbila prozor, tvrdi tehnički savetnik

Prema rečima tehničkog savetnika kog je angažovala porodica, sve je počelo od kvara na motoru aviona. Jedan njegov deo se odvojio, a krhotine su udarile u prozor, koji je pukao. Razlika u pritisku izazvala je snažno usisavanje, usled čega se putnik našao sa pola tela van aviona.

- Prozor se nije odvojio, već ga je polomio predmet koji je izleteo iz motora, kako se vidi na video-snimcima. Razlog zbog kog je ovaj predmet, koji je verovatno deo lopatice turbine, izleteo, može se pripisati ovim mogućim događajima: 1. Kvar senzora temperature T12, koji se nalazi tačno na mestu gde se vidi unutrašnje oštećenje kućišta, ili 2. Lom same lopatice usled zamora materijala ili unutrašnjeg kvara - objašnjava veštak Hristos Glavopulos, piše Ertnjuz.

Ovaj 61-godišnjak, koji je preživeo neverovatnu dramu u vazduhu, i dalje je hospitalizovan u bolnici AHEPA sa povredama vrata, ramena i opekotinama od trenja.

Nacionalni savet za bezbednost saobraćaja, Nacionalna organizacija za istraživanje vazduhoplovnih i železničkih nesreća i bezbednost saobraćaja (E.O.D.A.S.A.A.M.) i tehnički savetnik kog je imenovala porodica obaviće prvi vizuelni pregled aviona.

(Mondo)

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