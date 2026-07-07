Društvo

DANAS JE IVANJDAN - CRVENO SLOVO: Ovo su običaji koje posebno žene treba da ispoštuju

D.D.

07. 07. 2026. u 07:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Ivanjdan, praznik Rođenja Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u hrišćanstvu.

ДАНАС ЈЕ ИВАЊДАН - ЦРВЕНО СЛОВО: Ово су обичаји које посебно жене треба да испоштују

Ashley Chan / Zuma Press / Profimedia

Ovaj veliki praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom, a prate ga brojni narodni običaji i verovanja.

Prema hrišćanskom predanju, šest meseci pre nego što je arhangel Gavrilo Bogorodici najavio rođenje Isusa Hrista, javio se svešteniku Zahariji u jerusalimskom hramu i saopštio mu da će njegova supruga Jelisaveta, iako u poznim godinama, roditi sina. Zaharija nije odmah poverovao anđelovim rečima, pa je ostao nem sve do osmog dana po rođenju deteta, kada je na daščici napisao ime Jovan i ponovo progovorio.

Sveti Jovan kasnije je u reci Jordan krstio Isusa Hrista, zbog čega je u narodu poznat kao Jovan Krstitelj.

Običaji i verovanja

Ivanjdan je u srpskoj tradiciji jedan od praznika uz koji se vezuje najviše običaja. Posebno mesto zauzimaju branje lekovitog bilja i pletenje venaca od ivanjskog cveća.

Uoči praznika žene pletu vence koje uveče stavljaju na ulazna vrata doma, verujući da će tako zaštititi porodicu od nesreće i zla tokom cele godine.

Devojke u svoje vence često upliću i po jednu crvenu ružu, za sreću i ljubav.

U istočnoj Srbiji bilje se bere uglavnom na praznike jer ljudi veruju da tada imaju podršku nebesa. Primarijus dr Petar Paunković, koji decenijama istražuje narodnu medicinu u Srbiji, pri Srpskom lekarskom društvu, zabeležio je i verovanje da se kroz vence od upletene jovanove trave, na Ivanjdan, provlače i žene koje nemaju decu.

Potom se kupaju u reci da voda odnese urok, zli usud ili bolest.

Ukoliko je žena imala nekoliko uzastopnih pobačaja, na dan Svetog Jovana posećuje osobe koje nose ime Stana ili Stanka.

Ako ih ima više, obilaze svaku kuću, uzimaju strukove trave iz venčića i prave svoj venac.

Sa njim na glavi kupaju se u reci i veruju da će im sledeća trudnoća uspeti.

Srbi veruju da je današnji dan toliko veliki praznik da se sunce triput zaustavlja.

Narodno verovanje kaže da na Ivanjdan voda dobija posebnu moć, pa se ljudi kupaju u rekama, jezerima i potocima, dok lekovito bilje ubrano tog dana ima naročitu snagu.

Zato se ono pažljivo bere i čuva u domaćinstvu kao prirodni lek.

Za ovaj praznik vezuje se i običaj paljenja ivandanskih vatri, koje predstavljaju letnji pandan badnjacima. Nekada su se uoči Ivanjdana palile lile koje su se nosile oko kuća, njiva i sela, kako bi se, prema verovanju, vatrenim krugom oterale zle sile i zaštitili ljudi, usevi i stoka.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SPAVAO BIH S NJOM I OŽENIO JE! Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
Svet

0 0

"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava

AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.

06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VENAMA PREDSEDNIKA FIFA TEČE SRPSKA KRV: Kako je Beograđanka spasila život Infantinu - prvi čovek svetskog fudbala stupio u kontakt sa njom

VENAMA PREDSEDNIKA FIFA TEČE SRPSKA KRV: Kako je Beograđanka spasila život Infantinu - prvi čovek svetskog fudbala stupio u kontakt sa njom