Društvo

OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. jul

В.Н.

07. 07. 2026. u 00:05

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Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

ОБЛАЧНО СА СУНЧАНИМ ИНТЕРВАЛИМА, ДО 32 СТЕПЕНА: Временска прогноза за уторак, 7. јул

FOTO: AI generated/Gemini

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 12 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima slab i umeren, zapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

Vreme narednih dana

Narednih nedelju dana zadržaće se temperature od 27 do 33 stepena.

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