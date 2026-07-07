OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. jul

Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

FOTO: AI generated/Gemini

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 12 do 32 stepena.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima slab i umeren, zapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

Vreme narednih dana

Narednih nedelju dana zadržaće se temperature od 27 do 33 stepena.