OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, DO 32 STEPENA: Vremenska prognoza za utorak, 7. jul
Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.
Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugozapadni, a temperature će se kretati u rasponu od 12 do 32 stepena.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima slab i umeren, zapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.
Vreme narednih dana
Narednih nedelju dana zadržaće se temperature od 27 do 33 stepena.
Preporučujemo
BEOGRAD NA UDARU PLjUSKOVA: RHMZ upalio alarme - Građanima se savetuje oprez
06. 07. 2026. u 17:40
STIŽE NOVAC STUDENTIMA POSLE 15. JULA: Evo ko dobija povraćaj 50 odsto školarine
06. 07. 2026. u 16:07
SUTRA JE IVANjDAN: Veruje se da ovi običaji veče uoči praznika donose blagostanje
06. 07. 2026. u 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRAMA NA NEBU: Ruski avioni izbacili uređaje blizu britanskog nosača aviona, hitno dignuti F-35
VELIKA Britanija presrela je dva ruska aviona nakon što je premestila nosač aviona ka Arktičkom krugu radi podrške misijama NATO.
06. 07. 2026. u 09:38
NOVINARKA MARIJA NAĐENA MRTVA U AUTU: Kamere snimile poslednje trenutke
GRČKU je potresla vest o iznenadnoj smrti novinarke Marije Antonijanaki, koja je pronađena mrtva u svom automobilu u Iraklionu na Kritu.
06. 07. 2026. u 10:26
"SPAVAO BIH S NjOM I OŽENIO JE!" Skandal premijera Australije sa Kajli Minog - oženio se pre 6 meseci, a sad se izvinjava
AUSTRALIJSKI premijer Entoni Albaneze uputio je nedvosmisleno izvinjenje zbog komentara o pop zvezdi Kajli Minog koje je prošle nedelje izneo tokom gostovanja u jednom podkastu. Njegove izjave izazvale su talas osuda, a kritičari su ih nazvali „potpuno neprimerenim” i poručili da „omalovažavaju funkciju premijera”, piše Bi-Bi-Si.
06. 07. 2026. u 18:21 >> 18:21
Komentari (0)