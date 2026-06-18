Društvo

JUTRO TOPLO, POSLE PODNE STIŽE PROMENA: Pljuskovi će se danas sručiti na ove delove Srbije

В.Н.

18. 06. 2026. u 07:09

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VREME danas će biti toplo i pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti.

ЈУТРО ТОПЛО, ПОСЛЕ ПОДНЕ СТИЖЕ ПРОМЕНА: Пљускови ће се данас сручити на ове делове Србије

Foto: AI generated/Gemini

Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom sredinom dana i posle podne očekuju se uglavnom u brdsko planinskim predelima, zapadnim i delom centralnim predelima. Vetar slab do umeren, severozapadni i severni, navode u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Najviša temperatura od 28 do 31 °S.

Za vikend toplo

Narednih dana pretežno sunčano i toplo, a od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °S. Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, a početkom sledeće sedmice i u ostalom delu zemlje.

Upaljen žuti meteoalarm

Na jugu Srbije upaljen žuti meteo alarm

Kako se može videti na mapi koji je objavio RHMZ, žuti meteo alarm upaljen je za sledeća područja:

- Jugoistočna Srbija

- Jugozapadna Srbija

- Kosovo i Metohija

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