RHMZ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU: Spremite se za tropskih 35 stepeni, a ovde prete pljuskovi i grmljavina
POSLE kratkotrajnog osveženja stiže postepeno otopljenje, a od petka dnevne temperature od 30 do 35 stepeni.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme uz malu, u Vojvodini i umerenu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu.
Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 28 do 31 stepen, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo, od petka i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije, najavio je RHMZ i precizirao:
Prognoza po danima
- U četvrtak pretežno sunčano i toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne u brdskoplaninskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen.
RHMZ za petak takođe najavljuje veoma toplo vreme dok se u subotu posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak.
Stiže leto
- Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 31 do 34 stepena.
Biometeorološka prognoza
Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i nervno labilnim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
Što se tiče prognoze od 21. do 25. juna RHMZ najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme, ponegde i veoma toplo uz dnevne temperature iznad proseka, a izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska moguća je samo u planinskim predelima istočne i južne Srbije.
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