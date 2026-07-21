Politika

KNEŽEVIĆ NAKON ODLUKE O PONIŠTAVANJU PRIZNANJA TZV. KOSOVA: Uskoro nova opština kreće stopama Zete i Pljevalja

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21. 07. 2026. u 15:35

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PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević čestitao je svim odbornicima SO Pljevlja koji su danas glasali za odluku o poništavanju priznanja tzv. države Kosovo i tako doprineli da se ovaj grad velike istorije i svetle tradicije dobrih i plemenitih ljudi pridruže Opštini Zeta u ispravljanju najcrnje istorijske nepravde, a to je priznanje samoproglašenog Kosova.  

КНЕЖЕВИЋ НАКОН ОДЛУКЕ О ПОНИШТАВАЊУ ПРИЗНАЊА ТЗВ. КОСОВА: Ускоро нова општина креће стопама Зете и Пљеваља

FOTO: Savo PRELEVIC / AFP / Profimedia

“Ovim činom pokazali smo da ulazak u istoriju ne počinje velikim govorima ni velikim pričama već jasnim aktivnostima, doslednošću i borbom za ideološke principe od kojih nismo odustali ni za jotu”, poručio je Knežević koji boravi u poseti Vašingtonu.  

Knežević je posebno zahvalio odborničkom klubu DNP-a, koji je, kako dodaje, inicirao ovu odluku i predsedniku opštinskog odbora i poslaniku Vladislavu Bojoviću.

“Oni su sve vreme istrajavali da se ova odluka nađe na dnevnom redu i da bude izglasana i tako još jednom pokazali da DNP ima čvrste i nepokolebljive ljude koji su spremni da svojim delima svedoče onu politiku koju prati veliki broj građana. Posebno mi je zadovoljstvo i to što ovu odluku saopštavam na mestu gde je iza mene trobojka, srpska zastava i to je još jedna simbolička poruka da i u Vašingtonu i svuda širom sveta one ideje i ono što smo predlagali ne mogu da umru jer se na svakom koraku susrećemo sa njima širom zemaljske kugle”, naglasio je Knežević u vido objavi na svom Fejsbuk profilu.  

Knežević je najavio da će brzo izaći sa imenom nove opštine koja će krenuti stopama Zete i Pljevalja.  

"Ništa nije nemoguće ukoliko čvrsto i snažno verujete u to. Mi danas u Vašingtonu počinjemo diplomatsku kampanju pod nazivom 'Učinimo Crnu Goru ponovo velikom' i ko će drugo to da učini osim DNP”, istakao je Knežević.

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