KNEŽEVIĆ NAKON ODLUKE O PONIŠTAVANJU PRIZNANJA TZV. KOSOVA: Uskoro nova opština kreće stopama Zete i Pljevalja
PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević čestitao je svim odbornicima SO Pljevlja koji su danas glasali za odluku o poništavanju priznanja tzv. države Kosovo i tako doprineli da se ovaj grad velike istorije i svetle tradicije dobrih i plemenitih ljudi pridruže Opštini Zeta u ispravljanju najcrnje istorijske nepravde, a to je priznanje samoproglašenog Kosova.
“Ovim činom pokazali smo da ulazak u istoriju ne počinje velikim govorima ni velikim pričama već jasnim aktivnostima, doslednošću i borbom za ideološke principe od kojih nismo odustali ni za jotu”, poručio je Knežević koji boravi u poseti Vašingtonu.
Knežević je posebno zahvalio odborničkom klubu DNP-a, koji je, kako dodaje, inicirao ovu odluku i predsedniku opštinskog odbora i poslaniku Vladislavu Bojoviću.
“Oni su sve vreme istrajavali da se ova odluka nađe na dnevnom redu i da bude izglasana i tako još jednom pokazali da DNP ima čvrste i nepokolebljive ljude koji su spremni da svojim delima svedoče onu politiku koju prati veliki broj građana. Posebno mi je zadovoljstvo i to što ovu odluku saopštavam na mestu gde je iza mene trobojka, srpska zastava i to je još jedna simbolička poruka da i u Vašingtonu i svuda širom sveta one ideje i ono što smo predlagali ne mogu da umru jer se na svakom koraku susrećemo sa njima širom zemaljske kugle”, naglasio je Knežević u vido objavi na svom Fejsbuk profilu.
Knežević je najavio da će brzo izaći sa imenom nove opštine koja će krenuti stopama Zete i Pljevalja.
"Ništa nije nemoguće ukoliko čvrsto i snažno verujete u to. Mi danas u Vašingtonu počinjemo diplomatsku kampanju pod nazivom 'Učinimo Crnu Goru ponovo velikom' i ko će drugo to da učini osim DNP”, istakao je Knežević.
Preporučujemo
EU: Odluka o razrešenju srpskih tužilaca deluje nespojivo sa zakonom i vladavinom prava
21. 07. 2026. u 17:29
ISPOVEST HAŠKOG SVEDOKA JOVIĆA: Istražitelji nudili devojke, stavili mi tabletu u kafu
21. 07. 2026. u 17:00
JANjUŠEVIĆ: "Tortura na društvenim mrežama doprinela je tragediji Vasilija Lalovića"
21. 07. 2026. u 16:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEMA VIŠE IZBORA U OVOJ ZEMLjI: Oglasio se predsednik i šokirao sve
PREDSEDNIK Nikaragve Danijel Ortega izjavio je da u toj centralnoameričkoj zemlji više neće biti održavani izbori, čime je dodatno zatvorio mogućnost da opozicija na izborima pokuša da preuzme vlast od administracije koju vodi zajedno sa suprugom Rozarijom Muriljo.
21. 07. 2026. u 14:01
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)