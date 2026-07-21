VLASNIK SVINJA UHAPŠEN PO POTERNICI: Oglasio se ministar Glamočić - akcija zbog afričke kuge svinja

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić upoznao je članove Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine sa slučajem iz Bezdana, koji, kako je istakao, potvrđuje da se mere za suzbijanje afričke kuge svinja moraju sprovoditi dosledno i bez izuzetaka.

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On je naveo da je na jednoj lokaciji u Bezdanu, odnosno lovištu koje se nalazi u području pod posebnim veterinarskim merama zbog afričke kuge svinja u akciji kojoj je asistirala policija otkrivena dodanta okolnost - tokom akcije utvrđeno da je vlasnik životinja lice za kojim je već bila raspisana poternica po drugom osnovu, te su ga policajci u skladu sa zakonom lišili slobode i predali na dalje postupanje državnim organima.

- Ovaj slučaj pokazuje da nema povlašćenih i da se zakon primenjuje jednako na sve. Afrička kuga svinja je bolest koja ne ostavlja prostor za neodgovornost. Svaki propust može ugroziti proizvodnju, naneti ogromnu ekonomsku štetu i dovesti u pitanje egzistenciju brojnih domaćinstava - poručio je Glamočić.

On je naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu i veterinarska inspekcija nastaviti pojačane kontrole širom Srbije i pozvao sve držaoce svinja da dosledno poštuju propisane mere i sarađuju sa nadležnim službama.