VLASNIK SVINJA UHAPŠEN PO POTERNICI: Oglasio se ministar Glamočić - akcija zbog afričke kuge svinja
MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić upoznao je članove Odbora za poljoprivredu Narodne skupštine sa slučajem iz Bezdana, koji, kako je istakao, potvrđuje da se mere za suzbijanje afričke kuge svinja moraju sprovoditi dosledno i bez izuzetaka.
On je naveo da je na jednoj lokaciji u Bezdanu, odnosno lovištu koje se nalazi u području pod posebnim veterinarskim merama zbog afričke kuge svinja u akciji kojoj je asistirala policija otkrivena dodanta okolnost - tokom akcije utvrđeno da je vlasnik životinja lice za kojim je već bila raspisana poternica po drugom osnovu, te su ga policajci u skladu sa zakonom lišili slobode i predali na dalje postupanje državnim organima.
- Ovaj slučaj pokazuje da nema povlašćenih i da se zakon primenjuje jednako na sve. Afrička kuga svinja je bolest koja ne ostavlja prostor za neodgovornost. Svaki propust može ugroziti proizvodnju, naneti ogromnu ekonomsku štetu i dovesti u pitanje egzistenciju brojnih domaćinstava - poručio je Glamočić.
On je naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu i veterinarska inspekcija nastaviti pojačane kontrole širom Srbije i pozvao sve držaoce svinja da dosledno poštuju propisane mere i sarađuju sa nadležnim službama.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PAKLENE POSLEDICE ODUSTAJANjA OD RUSKOG GASA: Merc traži spas za pogubnu politiku
21. 07. 2026. u 17:59
UPLATA STAŽA I ŠTA SE NE SME: Fale vam godine za penziju - Jedno je strogo zabranjeno!
21. 07. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEMA VIŠE IZBORA U OVOJ ZEMLjI: Oglasio se predsednik i šokirao sve
PREDSEDNIK Nikaragve Danijel Ortega izjavio je da u toj centralnoameričkoj zemlji više neće biti održavani izbori, čime je dodatno zatvorio mogućnost da opozicija na izborima pokuša da preuzme vlast od administracije koju vodi zajedno sa suprugom Rozarijom Muriljo.
21. 07. 2026. u 14:01
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
SNIMLjEN U VUKOVARU: Vozaču iz Borova 2. NAJVEĆA KAZNA u istoriji Hrvatske - evo šta je zgrešio
PREMA svemu sudeći, hrvatska policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje.
20. 07. 2026. u 19:45
Komentari (0)