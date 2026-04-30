Društvo

Vreme danas oblačno, ponegde moguć i sneg: Na snazi važno upozorenje

В.Н.

30. 04. 2026. u 07:16

VREME u Srbiji će danas biti promenljivo.

Foto: N. Živanović

U Vojvodini ujutro postepeno razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano uz lokalni umereni razvoj dnevne oblačnosti.

U ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Pre podne na zapadu, a posle podne i uveče i u ostalom delu Srbije prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Vetar umeren, ponegde i jak severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 9 do 16 °S.

Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.

Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u petak (01.05.) biti od 12 do 17 °S, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.

Od ponedeljka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 °S - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30.04 - 01.05.) od 15 do 17 °S, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 20 do 23 °S, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme i oko 25 °S. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.).

Na snazi hidrološko upozorenje

RHMZ navodi da će na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji narednih dana se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

