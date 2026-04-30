Vreme danas oblačno, ponegde moguć i sneg: Na snazi važno upozorenje
VREME u Srbiji će danas biti promenljivo.
U Vojvodini ujutro postepeno razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano uz lokalni umereni razvoj dnevne oblačnosti.
U ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.
Pre podne na zapadu, a posle podne i uveče i u ostalom delu Srbije prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.
Vetar umeren, ponegde i jak severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 9 do 16 °S.
Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlje.
Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u petak (01.05.) biti od 12 do 17 °S, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.
Od ponedeljka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 °S - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30.04 - 01.05.) od 15 do 17 °S, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 20 do 23 °S, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme i oko 25 °S. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.).
Na snazi hidrološko upozorenje
RHMZ navodi da će na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji narednih dana se kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
Nigde bez kišobrana: Vreme nam danas donosi padavine, tokom noći moguć sneg
29. 04. 2026. u 07:20
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
