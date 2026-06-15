HITNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU ZA GRČKU! Obavezno obratite pažnju na ovo kad izlazite iz Srbije
NA Fejsbuk grupi "Grčka info" jutros je osvanulo jako bitno upozorenje za sve naše građane koji putuju za ovu zemlju, a u kom se mole svi da na izlasku iz Srbije ili Makedonije, na graničnom prelazu, obrate pažnju da li im je udaren pečat u pasošu, a kako kasnije ne bi imali problema.
- Obavešćtenje hitno. Dobar dan svima. Molim Vas da obratite pažnju na izlasku iz Srbije ili Makedonije da vam na graničnom prelazu udare pečat u pasoš.
Gošća je trenutno u bolnici i osiguranje upravo pravi problem zbog toga. Ni na jednom graničnom prelazu nisu stavili pečat!
Znači, situacija je iz prakse i nema 'nama nisu tražili ili mi smo imali drugačije iskustvo'. Procedura se zna, pa kod ozbiljnijih situacija osiguranje i te kako može da traži pečate i da odbije pokriće!
Želim vam svima srećan put i ugodan boravak u Grčkoj i naravno sa što manje stresa, a što više lepih uspomena!
Mi smo problem rešili preko elektronske prijave gosta po ulasku u smeštaj, ali svakako obratite pažnju na pečate! - piše u pomenutoj grupi jedan korisnik.
Podsetimo, od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju, EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.
Jelena Vujić Obradović rekla je da iako neće postojati zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.
Istakla je da Grčka najverovatnije neće zvanično suspenduvati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.
(Telegraf.rs)
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