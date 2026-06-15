Društvo

HITNO OBAVEŠTENJE ZA SVE KOJI PUTUJU ZA GRČKU! Obavezno obratite pažnju na ovo kad izlazite iz Srbije

В.Н.

15. 06. 2026. u 11:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA Fejsbuk grupi "Grčka info" jutros je osvanulo jako bitno upozorenje za sve naše građane koji putuju za ovu zemlju, a u kom se mole svi da na izlasku iz Srbije ili Makedonije, na graničnom prelazu, obrate pažnju da li im je udaren pečat u pasošu, a kako kasnije ne bi imali problema.

ХИТНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КОЈИ ПУТУЈУ ЗА ГРЧКУ! Обавезно обратите пажњу на ово кад излазите из Србије

Foto: Adam Radosavljevic / Alamy / Profimedia

- Obavešćtenje hitno. Dobar dan svima. Molim Vas da obratite pažnju na izlasku iz Srbije ili Makedonije da vam na graničnom prelazu udare pečat u pasoš.

Gošća je trenutno u bolnici i osiguranje upravo pravi problem zbog toga. Ni na jednom graničnom prelazu nisu stavili pečat!

Znači, situacija je iz prakse i nema 'nama nisu tražili ili mi smo imali drugačije iskustvo'. Procedura se zna, pa kod ozbiljnijih situacija osiguranje i te kako može da traži pečate i da odbije pokriće!

Želim vam svima srećan put i ugodan boravak u Grčkoj i naravno sa što manje stresa, a što više lepih uspomena!

Mi smo problem rešili preko elektronske prijave gosta po ulasku u smeštaj, ali svakako obratite pažnju na pečate! - piše u pomenutoj grupi jedan korisnik.

Podsetimo, od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju, EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović.

Jelena Vujić Obradović rekla je da iako neće postojati zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uverenja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje.

Istakla je da Grčka najverovatnije neće zvanično suspenduvati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama.

(Telegraf.rs)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JANKOVIĆ STOJAN I GLAGOL SNEBIVATI SE: Šta je najviše namučilo osmake na testu iz srpskog jezika
Društvo

0 0

JANKOVIĆ STOJAN I GLAGOL "SNEBIVATI SE": Šta je najviše namučilo osmake na testu iz srpskog jezika

RAZUMEVANjE teksta, narodna pesma "Ropstvo Janković Stojana" značenje glagola "snebivati se" i značenje padeža namučili su male maturante na testu iz srpskog jezika i književnosti koji su danas radili. Ovim testom počelo je polaganje završnog ispita za oko 64.000 maturanata, sutra u devet časova počinje provera znanja iz matematike, a prekosutra iz izbornog predmeta.

15. 06. 2026. u 12:57

Politika
Tenis
Fudbal
Fondacija Meridian uručila vrednu donaciju Klubu košarkaša u kolicima Crvena zvezda Singidunum (VIDEO)

Fondacija Meridian uručila vrednu donaciju Klubu košarkaša u kolicima Crvena zvezda Singidunum (VIDEO)