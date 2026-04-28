Vreme danas: Pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni

VREME u Srbiji nakon hladnog jutra tokom dana na severu umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umereno naoblačenje bez padavina koje će se sa severa proširiti i na ostali deo zemlje.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi tek ponegde na jugu i jugozapadu.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, a temperature će biti od dva do 25 stepeni.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu pretežno sunčano i toplo uz postepeno umereno naoblačenje, sa slabim i umerenim severoistočnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena.

