KIŠA SE VRATILA U SRBIJU: Vreme danas opet promenljivo
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u brdsko - planinskim predelima pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a na visokim planinama i slabim snegom.
Slab i umeren vetar, u Banatu, Podunavlju i Pomoravlju, kao i na istoku Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca, a raspon temperatura od četiri do 17 stepeni.
Krajem dana i u toku noći očekuje se razvedravanje.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo hladnije uz slab i umeren vetar severnih pravaca i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni.
Vreme narednih dana
Očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini sedmice toplije. Retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima.
Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, 23. aprila.
(Sputnjik)
