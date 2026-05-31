ŠTA ĆE REĆI GROBARI?! Italijani pišu - Partizan otkupio Dembu Seka

Kako piše “Torinogranata” - Partizan je otkupio Dembu Seka!

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Kako Italijani pišu, crno-beli su izdvojili 2.000.000 evra za Senegalca.

Sek je u nedavno završenoj sezoni odigrao 40 mečeva i postigao šest golova, a upisao i devet asistencija.

Međutim navijači nisu bili uvek zadovoljni njegovim partijama, pa su se čak nekoliko puta ove sezone čuli i zvižduci sa tribina kada bi Demba napuštao teren.

Takođe, zanimljivo da je Skupština crno-belih zakazana za 1. jun, odnosno sutra. Videćemo da li će jedna od tema biti i Demba Sek.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“