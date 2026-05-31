ŠTA ĆE REĆI GROBARI?! Italijani pišu - Partizan otkupio Dembu Seka
Kako piše “Torinogranata” - Partizan je otkupio Dembu Seka!
Kako Italijani pišu, crno-beli su izdvojili 2.000.000 evra za Senegalca.
Sek je u nedavno završenoj sezoni odigrao 40 mečeva i postigao šest golova, a upisao i devet asistencija.
Međutim navijači nisu bili uvek zadovoljni njegovim partijama, pa su se čak nekoliko puta ove sezone čuli i zvižduci sa tribina kada bi Demba napuštao teren.
Takođe, zanimljivo da je Skupština crno-belih zakazana za 1. jun, odnosno sutra. Videćemo da li će jedna od tema biti i Demba Sek.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
SPEKTAKL NA LEDU! Hokejaši Finske i Švajcarske u finalu Svetskog prvenstva
31. 05. 2026. u 08:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DVE NAJBOLjE REČI U SPORTU, SEDMA UTAKMICA! Drugačije nije ni moglo, Oklahoma i San Antonio su zaslužili da majstorica odluči ko ide u finale
TANDERI i Sparsi su nam pripredili sjajno finale Zapadne konferencije, a konačni čin ove epske serije imaćemo večeras u "Pejkom centru" gde će sastati dva sata i 30 minuta posle ponoći po srednjeevropskom vremenu.
30. 05. 2026. u 07:40
PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.
30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)