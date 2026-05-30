HITNO SE OGLASILA SPC: Tiče se Pojasa Presvete Bogorodice

30. 05. 2026. u 20:59

PATRIJARH srpski Porfirije predvodiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju pred Časnim pojasom presvete bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА СПЦ: Тиче се Појаса Пресвете Богородице

U pozivu dodaju da vernici treba iz zavetnog hrama na Vračaru da dostojno isprate veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve (SPC).

"Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni", navodi se u saopštenju i dodaje:

- Zablagodarimo im na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca - navodi se u saopštenju".

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

"TAJ NAROD JE ZBOG SVOJE LJUBAVI PREMA SVOM NARODU I VERI ŽRTVOVAO SVE" Održan Krajiški crkveno - narodni sabor kod manastira Krušedol (FOTO)

JUBILARNI 20. Krajiški crkveno-narodni svesrpski sabor "Krušedolska zvona" održava se danas na Fruškoj gori, kod manastira Manastir Krušedol, okupljajući Krajišnike prognane iz Hrvatske u znak sećanja i očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta. O značaju sabora za "Novosti" govorio je predsednik Organizacionog odbora Veljko Vukelić, dok je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski najavila početak izgradnje Memorijalnog centra Banstol.

30. 05. 2026. u 18:44

