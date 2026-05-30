HITNO SE OGLASILA SPC: Tiče se Pojasa Presvete Bogorodice

PATRIJARH srpski Porfirije predvodiće u subotu, 6. juna, svetu liturgiju pred Časnim pojasom presvete bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru, nakon čega će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti najsvečanije ispraćena u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

U pozivu dodaju da vernici treba iz zavetnog hrama na Vračaru da dostojno isprate veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve (SPC).

"Pozivamo verni narod, sveštenstvo, monaštvo i svu punoću Srpske Pravoslavne Crkve da uzme molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti i svim srcem zablagodari Majci božjoj i njenom sinu, Gospodu i Spasu našem Isusu Hristu, na velikom blagoslovu kojim su zakrilili srpsku prestonicu, našu otadžbinu i srpski rod pravoslavni", navodi se u saopštenju i dodaje:

- Zablagodarimo im na svim bescen darovima kojima su nas velikodušno darovali: na bezobalnoj ljubavi koju su posvedočili prema srpskom narodu i našoj Crkvi, na jedinstvu i zajedništvu kojim su nas zagrlili, na požrtvovanju i hrabrosti kojima su nas svojim primerom poučili, na osmehu, lepoti i radosti koji su ponovo zasijali na našim licima, na utehi, miru i spokoju kojima sada odišu naša srca - navodi se u saopštenju".

