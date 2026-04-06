ZAKLJUČENI UGOVORI: Vantelesna oplodnja o trošku RFZO i na 18 privatnih klinika
REPUBLIČKI fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) saopštio je danas da je u cilju osiguravanja veće dostupnosti pružanja usluga vantelesne oplodnje (VTO) o trošku fonda, zaključio ugovore sa 18 privatnih zdravstvenih ustanova, što je za dve više u odnosu na prethodnu godinu.
Kako je navedeno, vantelesna oplodnja o trošku RFZO dostupna je i u sedam državnih bolnica.
Detaljan spisak svih ustanova u kojima se postupak može obaviti nalazi se na sajtu RFZO.
Pravo na vantelesnu oplodnju o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju žene do 45 godina i to neograničen broj pokušaja za prvo dete, odnosno dva stimulisana pokušaja i tri krioembriotransfera za drugo dete.
Vantelesna oplodnja na teret RFZO omogućena je i uz pomoć doniranih reproduktivnih ćelija – tri stimulisana postupka i tri krioembriotransfera uz jedan uvoz reproduktivnog materijala.
Tokom prethodne godine, na vantelesnu oplodnju o trošku RFZO upućeno je 10.885 žena.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)