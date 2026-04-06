Društvo

NI LOŠE VREME IH NIJE OMELO: Pripadnici Ministarstva pravde i MUP posle 15 dana pešačenja u akciji za pomoć Sofiji i Feđi stigli na Ostrog

Nataša Bijelić

06. 04. 2026. u 17:40

DVOJICA pripadnika Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu za 15 dana su pešice prešli od Beograda do Ostroga skoro 450 kilometara, kako bi privukli pažnju javnosti da se izdvoji što više novca za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Oni su sa još četvoricom pripadnika Interventne jedinice 92, kolegom iz

Specijalne antiterorističke jedinice i ocem male Sofije, krenuli 23. marta od
manastira Sveti Jovan Krstitelj u Beogradu do manastira Ostrog, uz prethodno
dobijen blagoslov njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Patrijarh Porfirije je, tom prilikom, rekao da put ka Ostrogu nije samo telesni
napor, već pre svega duhovni podvig u kome svaki korak postaje molitva za one
kojima je pomoć najpotrebnija.
Njihova humana misija bila je praćena i lošim vremenskim uslovima, snegom i
hladnim vremenom što im je otežalo pešačenje, ali ih nije odvratilo od želje
da istraju do samog kraja.
- Naše kolege su uspele treću godinu za redom da ostvare svoj cilj u nameri da
pomognu da se što više novca prikupi za decu koja se najbolje što mogu nose sa
teškim dijagnozama - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Dejan Carević.
On je istakao da je blagoslov patrijarha ovog puta bio dodatno ohrabrenje uz
njihovu posvećenost da se i ovog puta što više ljudi i organizacija uključi u
prikupljanje novca.
S tim u vezi, Carević je rekao da je Uprava i pre njihovog polaska obavestila
zaposlene u celoj Srbiji o humanitarnoj akciji njihovih kolega iz Beograda kako
bi finansijski podržali njihov iscrpljujući put i poslali podršku
solidarnosti porodicama dvoje mališana.

- Kolege iz cele zemlje godinama već finansijski pomažu kupovinu medicinskih

pomagala, rad Crvenog krsta, svratišta za decu, kupovinu novogodišnjih
paketića i igračaka za decu slabijeg socijalnog položaja - rekao je Carević.
Malena Sofija iz Beograda ima dijagnozu epilepsije, mešovitih razvojnih
poremećaja i spastičke paralize svih udova i sredstva su potrebna za BDA
tretmane, specijalističke preglede, rehabilitacije, neurorehabilitacije,
fizikalne terapije, lekove, suplemente, kao i za logopedske i somatopedske
tretmane, ortopedska pomagala...
Dečak Feđa iz Podgorice je 2019. godine operisao maligni tumor na mozgu i
godinu dana se već nalazi na lečenju u bolnici u Turskoj, gde treba, prema
mišljenju lekara, da ostane još godinu dana kako bi i dalje dobijao potrebnu
terapiju.

Preporučujemo

LAŽU VAS I OBMANJUJU SVE VREME: Komšinica progovorila o braku Miroslava Ilića - NJega doživljavate kao zvezdu, a tek za Gocu nemam reči

LAŽU VAS I OBMANjUJU SVE VREME: Komšinica progovorila o braku Miroslava Ilića - "Njega doživljavate kao zvezdu, a tek za Gocu nemam reči"