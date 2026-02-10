SRAMNO: Blokaderi optužuju SNS da je kriv za smrt devojčice u Čačku, a devojčicu operisao doktor blokader

BLOKADERI optužuju SNS da je kriv za smrt devojčice, koja je preminula nakon operacije krajnika u bolnici u Čačku.

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama blokaderi navode da je lekar koji je operisao devojčicu član SNS-a. Kažu da je to nova nadstrešnica.

- Izgubili smo još jedno dete krivicom lekara, jer je svuda, u firme, u bolnice dovedena SNS sekta koja uništava živote redom - navode.

Istina je zapravo sasvim drugačija.

Lekar koji je dete operisao nije član SNS-a, već neko ko je podržavao studente u blokadi i ostale blokadere.

Dr Vladimir Maričić, specijalista ORL, je bio na konačnom spisku lekara koji su podržali studente.