Politika

SRAMNO: Blokaderi optužuju SNS da je kriv za smrt devojčice u Čačku, a devojčicu operisao doktor blokader

В. Н.

10. 02. 2026. u 14:52

BLOKADERI optužuju SNS da je kriv za smrt devojčice, koja je preminula nakon operacije krajnika u bolnici u Čačku.

СРАМНО: Блокадери оптужују СНС да је крив за смрт девојчице у Чачку, а девојчицу оперисао доктор блокадер

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama blokaderi navode da je lekar koji je operisao devojčicu član SNS-a. Kažu da je to nova nadstrešnica.

- Izgubili smo još jedno dete krivicom lekara, jer je svuda, u firme, u bolnice dovedena SNS sekta koja uništava živote redom - navode.

Istina je zapravo sasvim drugačija. 

Lekar koji je dete operisao nije član SNS-a, već neko ko je podržavao studente u blokadi i ostale blokadere.

Dr Vladimir Maričić, specijalista ORL, je bio na konačnom spisku lekara koji su podržali studente.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOSVOJIVA ZGRADA: Nemci imali više žrtava nego u Parizu! Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora
Svet

0 0

NEOSVOJIVA ZGRADA: "Nemci imali više žrtava nego u Parizu!" Nacisti dva meseca bezuspešno opsedali Pavlovljevu kuću - Hitlerova noćna mora

STALjINGRADSKA bitka jedna je od najpoznatijih bitaka Drugog svetskog rata. Opsada grada koja je trajala od 23. avgusta 1942. do 2. februara 1943. godine dovela je do nekoliko promena snaga između sukobljenih strana. Sovjeti su proglasili svojom krajnjom misijom da se odupru napadu sila Osovine na Staljingrad - grad koji je nosio ime njihovog vođe, Josifa Staljina. Hitler je takođe video simbolički potencijal i insistirao je na zauzimanju grada, bez obzira na cenu.

09. 02. 2026. u 17:57

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 4

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Taksi u Beogradu pred izazovom modernizacije

Taksi u Beogradu pred izazovom modernizacije