OTKRIVENO KOJE GODIŠTE PRVO DOBIJA POZIV ZA VOJSKU? Vojni rok će trajati 75 dana, "gušteri" stižu u kasarne već ove godine?

SRBIJA je ušla u ciklus najvećih ulaganja u odbranu u novijoj istoriji. Već od septembra ili oktobra počinje evidentiranje vojnih obveznika, dok bi prvi regruti u kasarne mogli u decembru ove ili u martu naredne godine.

Za potrebe vojnog roka budžetom je opredeljeno oko 86,5 miliona evra u naredne tri godine, dok ukupna izdvajanja za sistem odbrane i bezbednosti dostižu oko 2,65 odsto BDP-a, pri čemu više od polovine novca odlazi na investicije, poručio je ranije predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pripreme za vojni rok uveliko traju

Urednik emisije Dozvolite Goran Janićević rekao je na RTS-u da su rekonstrukcije i renoviranja objekata u pojedinim kasarnama počela još 2024. godine, dok su tokom 2025. intenzivirani radovi na smeštajnim kapacitetima za regrute.

Ističe da se paralelno radi i na nabavci naoružanja i vojne opreme, budući da Srbija više od 15 godina nema redovno služenje vojnog roka, a broj vojnika na dobrovoljnom služenju znatno je manji od broja regruta koji se sada očekuje.

Kako navodi, značajna pažnja posvećena je i pripremi starešinskog kadra - kadeti završnih godina Vojne akademije već nekoliko godina učestvuju u obuci mlađih, stičući neophodnu praksu za rad sa budućim vojnicima.

- Najmlađi potporučnici su oni koji će izvoditi obuku i biti u neposrednom kontaktu sa vojnicima koji dolaze na obuku, jer osim vojne obuke imamo i taj lični, ljudski odnos rešavanja brojnih problema i to starije starešine znaju da tu imate i ličnih problema i ljubavnih što je normalno kod mladih ljudi i odvojenost od kuće i činjenica da se nalazite u jednom zatvorenom sistemu gde je kretanje prosto ograničeno - poručuje Janićević.

Janićević objašnjava da je za početak neophodno usvojiti akte koji će definisati trajanje vojnog roka, kao i prava i obaveze vojnika.

- Imamo zakonsku regulativu koja reguliše pozivanje mladih ljudi u vojsku i to je samo prvi korak. Potrebno je sve to primeniti u praksi - navodi Janićević.

Podseća da vojni rok nije ukinut, već zamrznut, što znači da će državnim organima biti potrebno vreme da se ponovo uigraju u praksi, od vojnih odseka do samog prijema regruta u kasarne.

Posebno naglašava da će prvi kontingenti vojnika biti ključni, jer će njihovi utisci u velikoj meri uticati na odnos javnosti prema povratku vojnog roka.

Ističe i da se u javnosti često govori o smeštajnim uslovima, ali da se u kasarnama najmanje vremena provodi u spavaonicama, a najviše na terenu i poligonu.

Da li je vojni rok od 75 dana dovoljan?

Govoreći o trajanju vojnog roka od 75 dana, Janićević ocenjuje da je reč o osnovnom vidu vojne obuke, kao i da je to trajanje obuke takoreći "knap". Planirano je oko 60 dana obuke u kasarnama i na poligonima, kao i 15 dana terenske obuke.

- Ono o čemu se malo govori u javnosti, a to je načelnik Generalštaba rekao, da će i posle vojnog roka vojnici imati obuku, jer ovi vojnici koji budu služili vojni rok, oni neće biti odmah profesionalni vojnici, neko konkurišu za posao i onda kao i u svakom poslu imaju neki pripravnički staž, imaju dodatnu obuku da bi se osposobili za rod ili službu, ali najveći broj mladih ljudi se obučava, i to je suština ovog vojnog roka, za podmlađivanje rezervnog sastava - dodaje Janićević.

Ukazuje da će oni i u rezervi imati obuku najverovatnije po 15 dana, gde će zajedno sa drugim vojnicima i starešinama, koji su deo njihove rezervne jedinice, imati kolektivnu obuku.

Pozive za vojni rok prvo dobija 2006. godište?

Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba, najavio je ranije da će prvo biti regrutovani mladići 2006. godine jer, kako je rekao, "svaki dan i godinu koje čekamo mi gubimo generacije mladih vojnika".

- U jednoj klasi računali smo na do 20.000 vojnika - regruta. Na godišnjem nivou. Dakle dva i po meseca po 5.000 njih u jednoj klasi, odnosno ciklusu - naveo je ranije Mojsilović.

Vučić o vojnom roku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je početkom januara o ponovnom uvođenju vojnog roka. Vučić je rekao da mladi ljudi žive drugačije živote, i da svi moraju da razumeju šta se promenilo u odnosu na starije generacije.

- Moji roditelji su sa najvećom čašću čekali momenat da im sin ode u vojsku. Imao sam 18 godina, pratio me otac na voz za Sarajevo, to je bila velika stvar. Pre toga je dva dana bio ispraćaj. Takva je tradicija bila, i običaji. Sada su druga vremena, ljudi žive u svojim telefonima virtuelne živote - rekao je Vučić prilikom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu i dodao:

- Ali moramo znati šta su obaveze države, ne mogu svi imati samo prava, već i obaveze. Ja mislim da je 75 dana toliko malo, posebno što to nije toliko strog režim. Tako da to je sve sada drugačije, ali je važno i za te mlade ljude, time ćemo snažiti odbranu zemlje. Ali mnogo važnije, uticaćemo na vaspitanje i odgovornost mladih ljudi - rekao je on.

Gašić o vojnom roku

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je takođe početkom januara da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije spremni za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka i da je pripremljeno i zakonsko rešenje koje treba da bude uskoro upućeno u skupštinsku proceduru.

Gašić je rekao i da je 125 objekata prošle godine privedeno toj nameni, a da je planirano da u prvoj i sledećim generacijama bude po 5.000 vojnika koji bi na vojnom roku proveli 75 dana što bi im bilo plaćeno.

Gašić je podsetio da je u septembru 2024. godine na posebnoj sednici Vlade doneta odluka o organizaciji vojske i pripremama za služenje vojnog roka i da su se godinu i po dana bavili sveobuhvatnim analizama, a da je sada pitanje političke odluke kada će se sa zakonom ići u skupštinu.

- Muškarci će biti u obavezi da služe vojni rok od 18 do 30 godina, a ženama će biti omogućeno da vojni rok služe dobrovoljno - rekao je Gašić.

Istakao je da je planirano da prvih 60 dana služenje vojnog roka bude u kasarnama, a da 15 dana posle toga provedu u određenim logorskim prostorijama.

On je dodao da je planirano i da ovi vojnici svake godine imaju određeni broj vežbi na kojima bi mogli da stiču nova znanja i da obnavljaju ono što su stekli u prvih 75 dana.

Gašić je rekao da je mnogo toga urađeno u prethodnom periodu i da je pored uređenja 125 objekata, nabavljena nova oprema, kupljene su nove uniforme, nabavljano novo naoružanje, sve ono što je potrebno za služenje vojnog roka za prvu generaciju i za sve ostale koje će da dođu.

