IZ MINUSA U PLUS Sunce, kiša i sneg: Vremenska prognoza za sredu, 21. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini.
U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo na jugu zemlje pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlju kratkotrajno i sa udarima olujne jačine.
Najniža temperatura od -9 do -2 stepena, a najviša od -1 do 7 stepeni.
U toku noći slabe padavine kratkotrajno se očekuju i u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u oblasti padavina savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina).
VREME U BEOGRADU
Malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od -7 do -3, a najviša oko 4 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Tokom idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.
Padavine će u većini regiona biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.
Više padavina očekuje se od 25. januara na jugu i jugoistoku Srbije.
U Pomoravlju i Podunavlju košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na zapadni i severozapadni.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
STIŽE LEDENI TALAS IZ RUSIJE, "BATUT" UPALIO ALARME: Spremite zalihe hrane i lekova!
16. 01. 2026. u 22:07
METEOROLOG OTKRIVA KADA STIŽE OTOPLjENjE: Do ovog dana biće "debeli" minus
20. 01. 2026. u 10:14
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)