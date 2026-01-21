IZ MINUSA U PLUS Sunce, kiša i sneg: Vremenska prognoza za sredu, 21. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Ujutro slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini.

U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo na jugu zemlje pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlju kratkotrajno i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -9 do -2 stepena, a najviša od -1 do 7 stepeni.

U toku noći slabe padavine kratkotrajno se očekuju i u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u oblasti padavina savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina).

VREME U BEOGRADU

Malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -7 do -3, a najviša oko 4 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Tokom idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.

Padavine će u većini regiona biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

Više padavina očekuje se od 25. januara na jugu i jugoistoku Srbije.

U Pomoravlju i Podunavlju košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"