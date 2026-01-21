IZ MINUSA U PLUS Sunce, kiša i sneg: Vremenska prognoza za sredu, 21. januar

Društvo

21. 01. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Profimedia

VREME U SRBIJI

Ujutro slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini.

U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno vreme uz sunčane intervale, samo na jugu zemlje pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlju kratkotrajno i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -9 do -2 stepena, a najviša od -1 do 7 stepeni.

U toku noći slabe padavine kratkotrajno se očekuju i u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u oblasti padavina savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina).

VREME U BEOGRADU

Malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -7 do -3, a najviša oko 4 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Tokom idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.

Padavine će u većini regiona biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

Više padavina očekuje se od 25. januara na jugu i jugoistoku Srbije.

U Pomoravlju i Podunavlju košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

NA Novom groblju u Beogradu danas je polaganjem venaca obeležena 105. godišnjica smrti vojvode Živojina Mišića, 81. godišnjica smrti vojvode Petra Bojovića i 104. godišnjica smrti armijskog đenerala Pavla Jurišića Šturma, a državnu ceremoniju je predvodio državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić.

