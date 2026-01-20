NEVEROVATNA VREMENSKA POJAVA U OVOM DELU ZEMLJE: Vojvodina u epicentru - evo o čemu je reč
U OVOM času nad Srbijom, a naročito nad Vojvodinom beleži se ogromna temperaturna razlika.
I dok je širom Srbije otoplilo, uz temperature do 4-5 stepeni, na severu Vovodine i dalje je ledeno, navodi meteorolog Đorđe Đurić. Trenutna temperatura u Subotici i Somboru iznosi -5 stepeni, dok je istovremeno u Novom Sadu 2, a na jugu Banata 4°C koliko se meri u Bantatskom Karlovcu.
Dakle, trenutno su jug i jugoistok Vojvodine za skoro 10 stepeni topliji od severa i severozapada Bačke.
U ovom času Beograd je 4°C, što je takođe skoro 10 stepeni topliji od severa Bačke.
Toplije je čak i na planinama u odnosu na sever Vojvodine, pa je na Zlatiboru -3, na Kopaoniku -2, a u Sjenici 1°C.
Pored severa Vojvodine i viših planina, ledeni dan zaržava se još na istoku Srbije, uz temperature u minusu.
Inače, sever Vojvodine i istok Srbije i dalje su pod uticajem ledenog vazduha sa istoka Evrope.
Podsetimo, i današnje jutro u Srbiji osvanulo je vedro i ledeno.
Otopljenje se nastavlja i narednih dana, ali stižu i padavine, dok se jači preokret vremena očekuje za vikend.
(Telegraf)
