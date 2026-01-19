TEPERATURA PADA NA -13: RHMZ posao hitno upozorenje
RHMZ je najavio do kraja dana pretežno vedro i hladno vreme. RHMZ upozorava vozače na maglu i smanjenu vidljivost.
Na planinama istočne Srbije, prema najavama RHMZ, biće ponegde niska oblačnost ili magla koja će smanjiti vidljivost na 500 m.
Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju i na planinama istočne Srbije jak, istočni i jugoistočni.
Mraz i ledena jutra
Za sutra (20.01.) se očekuje prema vremenskoj prognozi ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva. U toku dana biće sunčano, ali hladno. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.
Najniže temperature kretaće se od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6 Celzijusa. U toku noći ka sredi sa juga umereno naoblačenje, će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.
Led na rekama
U drugom delu nedelje doći će prema najavama RHMZ postepeno do slabljenja jutarnjih mrazeva uz porast dnevnih temperatura.
Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice. U Pomoravlju i Podunavlju povremena umerena do jaka košava.
RHMZ je izdao i hitno hidrološko upozorenje na pojavu leda na pojedinim rekama. Na Tisi kod Sente osmotren je ledohod na 50% širine rečnog korita. Na Tamišu kod Jaše Tomića osmotren je ledostaj na 30% širine rečnog korita.
Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
