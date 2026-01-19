Društvo

ŽANDARM NIKOLA TRAJKOVIĆ PRVI DOTAKAO ČASNI KRST: Održano plivanje na Adi Ciganliji (FOTO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 14:22

PLIVANjE za Časni krst povodom proslavljanja Bogojavljenja održano je danas u podne na Adi Ciganliji, a ovogodišnji pobednik je žandarm Nikola Trajković.

FOTO: Igor Marinković

U tradicionalnom plivanju za Časni krst na Adi Ciganliji učestvovalo je 54 plivača.

FOTO: Igor Marinković

Pre plivanja za Časni krst, u Hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu održana je sveta liturgija i osvećena voda povodom proslavljanja Bogojavljenja, jednog od najvećih hrišćanskih praznika, koji se obeležava uoči praznika posvećenog Svetom Jovanu Krstitelju.

Foto: FOTO: Igor Marinković





