ŽANDARM NIKOLA TRAJKOVIĆ PRVI DOTAKAO ČASNI KRST: Održano plivanje na Adi Ciganliji (FOTO)
PLIVANjE za Časni krst povodom proslavljanja Bogojavljenja održano je danas u podne na Adi Ciganliji, a ovogodišnji pobednik je žandarm Nikola Trajković.
U tradicionalnom plivanju za Časni krst na Adi Ciganliji učestvovalo je 54 plivača.
Pre plivanja za Časni krst, u Hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu održana je sveta liturgija i osvećena voda povodom proslavljanja Bogojavljenja, jednog od najvećih hrišćanskih praznika, koji se obeležava uoči praznika posvećenog Svetom Jovanu Krstitelju.
