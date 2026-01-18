SUTRA SLAVIMO BOGOJAVLJENJE: Jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika

SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.

Foto: Profimedia, SPC

Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Takođe, prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo - u Božjem glasu sa neba koji reče: "Ovo je Sin moj", krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista.

Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.

Po verskom učenju, u prvoj godini svog javnog delovanja, Isus Hristos je otišao kod Jovana Krstitelja da ga ovaj krsti.

Na Bogojavljenje vrše se dva osvećenja: uoči praznika u crkvi i na dan praznika na reci ili u drugoj tekućoj vodi.

Veruje se da je ta voda lekovita.

Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama.

Vernici se na Bogojavljenje pozdravljaju rečima "Hristos se javi", a otpozdravljaju sa "Vaistinu se javi".

U Srbiji je obnovljen stari običaj da se u reku ili jezero baci krst, a mladići se takmiče ko će doplivati prvi i uhvatiti ga.

Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga.

Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Takozvani nekršteni dani, započeti na Božić, završavaju se Bogojavljenjem.

Plivanje za Časni krst u Beogradu biće održano na Adi Ciganliji, jezeru Bela reka na Voždovcu, jezeru Očaga u Lazarevcu, na Dunavskom keju u Grockoj, kao i u Zemunu i Batajnici.

Plivanje će biti u održano i u ostalim gradovima u Srbiji, poput Čačka, Sremske Kamenice, Vranja, Leskovca, Trstenika, Kruševca i Kraljeva.