SUTRA SLAVIMO BOGOJAVLJENJE: Jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti praznik Bogojavljenje, spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordanu i objavljivanje Bogočoveka.
Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i uvođenje Hrista u mesijansku misiju. Takođe, prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo - u Božjem glasu sa neba koji reče: "Ovo je Sin moj", krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista.
Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.
Po verskom učenju, u prvoj godini svog javnog delovanja, Isus Hristos je otišao kod Jovana Krstitelja da ga ovaj krsti.
Na Bogojavljenje vrše se dva osvećenja: uoči praznika u crkvi i na dan praznika na reci ili u drugoj tekućoj vodi.
Veruje se da je ta voda lekovita.
Smatra se lekovitom i zaštitom od nečistih sila i čuva se u kućama.
Vernici se na Bogojavljenje pozdravljaju rečima "Hristos se javi", a otpozdravljaju sa "Vaistinu se javi".
U Srbiji je obnovljen stari običaj da se u reku ili jezero baci krst, a mladići se takmiče ko će doplivati prvi i uhvatiti ga.
Hrišćanstvo uči da se bogojavljenska vodica nikada ne kvari, jer u njoj prebiva sila Duha Svetoga.
Bez obzira na to u koji dan padne, na Bogojavljenje se nikada ne posti. Takozvani nekršteni dani, započeti na Božić, završavaju se Bogojavljenjem.
Plivanje za Časni krst u Beogradu biće održano na Adi Ciganliji, jezeru Bela reka na Voždovcu, jezeru Očaga u Lazarevcu, na Dunavskom keju u Grockoj, kao i u Zemunu i Batajnici.
Plivanje će biti u održano i u ostalim gradovima u Srbiji, poput Čačka, Sremske Kamenice, Vranja, Leskovca, Trstenika, Kruševca i Kraljeva.
Preporučujemo
VOZAČI OPREZ: Očekuju nas ledeni dani, oglasili se Putevi Srbije
18. 01. 2026. u 16:21
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
18. 01. 2026. u 11:39
KRAJ ŠKOLSKOG RASPUSTA: Sutra počinje drugo polugodište, oglasio se ministar
18. 01. 2026. u 10:02
STIŽU MINUS I POLEDICA: Olujni udari preko 80 km/h, evo gde će biti najgore
18. 01. 2026. u 07:13
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)